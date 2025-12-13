Rosé startet Solo-Durchbruch mit neuem Vertrag bei WME

Roseanne Park, besser bekannt als Rosé (28), macht den nächsten großen Schritt in ihrer Solo-Karriere: Am 11. Dezember gab die Talentagentur WME bekannt, dass die BLACKPINK-Sängerin bei ihr unterschrieben hat – und zwar für eine weltweite Vertretung in allen Bereichen ihrer Musik. Der Vertrag selbst wurde laut allkpop bereits im September geschlossen. Mit WME an ihrer Seite unterstreicht Rosé ihren Plan, ihre Präsenz international weiter auszubauen. Die Ankündigung lässt Fans aufhorchen und weckt die Erwartung, dass bald neue Solo-Projekte folgen. Federführend begrüßte Lucy Dickins die Künstlerin im WME-Roster und machte die Dimension des Deals deutlich.

Die Agentur formulierte die Willkommensbotschaft mit viel Lob. "Rosé ist eine kreative Kraft mit einer Stimme, die Grenzen und Sprachen überwindet. Wir fühlen uns geehrt, sie bei WME willkommen zu heißen und freuen uns darauf, sie zu unterstützen, während sie weiterhin Rekorde bricht, als Solokünstlerin Neuland betritt und in ihrer Musikkarriere noch größere Höhen erreicht. Sie ist nicht aufzuhalten", erklärte Lucy Dickins in einer Mitteilung von WME. Der Schritt passt zu einem außergewöhnlichen Jahr, das die Sängerin hinter sich hat: BLACKPINK sorgte mit einer mächtigen Welttour für Schlagzeilen, Rosé verbuchte mehrere Grammy-Nominierungen, und ihr Track "APT" mit Bruno Mars (40) legte weltweit eine beachtliche Erfolgswelle hin. Mit dem globalen Rückenwind einer der einflussreichsten Agenturen der Branche steigt nun die Spannung darauf, womit Rosé ihr neues Kapitel eröffnet und wie sie ihren eigenständigen Sound weiter zuspitzt.

Abseits der großen Bühnen ist Rosé für ihre nahbare Art bekannt. Die Sängerin, die zwischen Kulturen aufgewachsen ist, wechselt mühelos zwischen Englisch und Koreanisch und nimmt ihr Publikum auf Social Media häufig mit in Studio- und Proberaum-Momente. Wer ihr länger folgt, kennt ihre Vorliebe für intime, gitarrengetragene Sessions, in denen sie Melodien skizziert und Zeilen feilt. Freundschaften innerhalb von BLACKPINK gelten als wichtiges Rückgrat in ihrem Alltag, ebenso der Austausch mit ihrer Community, deren Rückmeldungen sie regelmäßig teilt. In ruhigen Phasen sucht die Künstlerin gerne Rückzug, um zu schreiben und neue Ideen zu ordnen – eine Routine, die sie ihren Anhängern immer wieder in kurzen Einblicken zeigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosé beim Variety Hitmakers Brunch in den Nya Studios, 6. Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosé beim Auftritt im Grammy Museum L.A. Live, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosé mit dem Song Of The Year Award für "Apt" bei den MTV Video Music Awards 2025

Anzeige