Miriam Margolyes zieht für die Liebe nach Italien

Miriam Margolyes (84) hat Pläne geschmiedet, ihren Lebensmittelpunkt nach Italien zu verlegen. Nach Jahrzehnten in London möchte die Schauspielerin laut Daily Mail endlich mit ihrer Partnerin Heather Sutherland zusammenleben. Die beiden führen seit unglaublichen 57 Jahren eine Beziehung, doch bisher lebten sie getrennt – Miriam in Großbritannien, Heather in Amsterdam. Die Schauspielerin, bekannt aus den "Harry Potter"-Filmen, und ihre Partnerin wollen nun gemeinsam in ein Haus in der Toskana ziehen, das Miriam bereits 1973 erwarb. Für diesen Neuanfang in der idyllischen Region sollen vor allem die gemeinsamen Momente in den Mittelpunkt rücken.

Die Entscheidung kam nicht zuletzt nach einem schwierigen Jahr für Miriam, die sich einer Herzoperation unterziehen musste. Die 84-Jährige offenbarte in einem Interview mit dem Observer, dass sie sich in der ruhigen Umgebung Italiens zusammen mit Heather zur Ruhe setzen will: "Wir wollen einfach nur noch zusammen lachen und friedlich älter werden." Heather, eine angesehene australische Historikerin, bezeichnet sie liebevoll als ihre "Gegensätzlichkeit" – Miriam selbst ist als extrovertierte und oft provokative Persönlichkeit bekannt, während Heather eher zurückhaltend ist.

Miriams gesundheitliche Herausforderungen haben sie jedoch nicht aufgehalten, diesen neuen Lebensabschnitt zu planen. In der Vergangenheit sprach sie stets offen über die Schwierigkeiten des Alterns, darunter auch ihre Mobilitätseinschränkungen und die Angst vor einer Abhängigkeit von Pflegekräften. Gleichzeitig lässt sie gelegentlich tief blicken, wenn sie über die Endlichkeit des Lebens reflektiert. Trotz allem bleibt ihre Lebensfreude ungebrochen. Es scheint, dass die Schauspielerin ihren Fokus auf das gelegt hat, was wirklich zählt: Liebe, Familie und die kleinen, kostbaren Momente des gemeinsamen Alltags.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miriam Margolyes, Oktober 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Miriam Margolyes, Juli 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Miriam Margolyes bei der Premiere von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2"