So stolz ist Victoria Beckham nach Ritterschlag ihres Mannes

Victoria Beckham (51) hat in "The Tonight Show starring Jimmy Fallon" über den Ritterschlag ihres Ehemanns David Beckham (50) gesprochen und ließ keinen Zweifel an ihrem Stolz. Das frühere Spice Girl erklärte strahlend: "Es ist so verdient, so wohlverdient, und wir sind so stolz auf ihn. Was er für den Sport getan hat und auch seine Wohltätigkeitsarbeit ist unglaublich." David erhielt die Auszeichnung von König Charles III. (77) für seine Verdienste um den Sport und sein jahrzehntelanges Engagement in der Wohltätigkeit. Sie und David seien als Briten beide sehr patriotisch und hätten den Moment als "wirklich surreal und bedeutend" empfunden.

Der Ritterschlag kam für den ehemaligen Fußballstar nach einer langen Wartezeit, wie Hello Magazine berichtet. Bereits 2011 war er erstmals zur Ehrung vorgeschlagen worden, nun aber durch UNICEF, seinen langjährigen Partner, erneut unterstützt und letztendlich ausgezeichnet. Beim großen Tag waren neben Victoria auch Davids Eltern und die gemeinsamen jüngeren Kinder Romeo, Cruz und Harper dabei. Ein Familienmitglied sorgte jedoch für Gesprächsstoff durch Abwesenheit: Brooklyn (26), der älteste Sohn, widmete dem Anlass weder eine Social-Media-Botschaft, noch war er bei der Zeremonie zugegen. Berichten zufolge soll die Beziehung zwischen Brooklyn und seiner Familie seit dessen Hochzeit mit Schauspielerin Nicola Peltz-Beckham (30) angespannt sein.

Victoria erschien bei ihrem TV-Auftritt gewohnt stilbewusst in einem eleganten Satinkleid und mit erlesenen Accessoires – wahrscheinlich von ihrem eigenen Label. Für den großen Tag ihres Mannes, so wurde zuvor bekannt, hatte sie selbst den maßgeschneiderten Anzug aus britischer Wolle entworfen. Das Ehepaar, über zwei Jahrzehnte verheiratet und gemeinsam vierfache Eltern, blickt damit auf ein weiteres Highlight in ihrer Partnerschaft zurück, die oft durch die Verbindung von beruflichem und privatem Erfolg geprägt ist.

Getty Images Sir David Beckham mit Lady Victoria nach der Verleihung zum Knight Bachelor auf Schloss Windsor, November 2025

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Fashion Week in Paris

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, November 2025