So steht Ex Olivia Wilde zu Harry Styles neuer Liebe Zoë

Harry Styles (31) sorgt wieder einmal für Schlagzeilen in Sachen Liebe. Der britische Sänger und Ex-Mitglied von One Direction soll nun mit der Schauspielerin Zoë Kravitz (36) liiert sein. Diese Wahl dürfte für Aufsehen sorgen, denn Zoë gehört zum engen Freundeskreis von Olivia Wilde (41), mit der Harry von Anfang 2021 bis Ende 2022 eine vielbeachtete Beziehung führte. Laut Insidern sei Olivia zwar überrascht von der neuen Romanze, zeige sich jedoch unbeeindruckt. "Es fühlt sich seltsam an, wenn Harry plötzlich jemanden datet, den sie kennt", verriet eine Quelle der Daily Mail, doch Olivia habe betont, dass ihre eigene Beziehung zu ihm längst Vergangenheit sei.

Die Romanze von Harry und Zoë kommt zu einer Zeit, in der der Sänger in der Öffentlichkeit bereits für seine beachtliche Liste namhafter Ex-Partnerinnen bekannt ist. Neben Olivia hatte er unter anderem Beziehungen zu Taylor Swift (35), Kendall Jenner (29) und Emily Ratajkowski (34). Auch Zoë ist kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um prominente Beziehungen geht. Sie war mit Karl Glusman (37) verheiratet und soll zuletzt mit Austin Butler (34) geflirtet haben. Für Olivia könnte es dennoch schwierig sein, ihr privates Umfeld mit der Vergangenheit zu verbinden, gerade weil Zoë als Teil ihres engeren Freundeskreises gilt. Eine weitere Quelle erklärte, die Nähe der beiden Frauen mache die Situation komplizierter, als wäre es eine vollkommen Fremde gewesen.

Olivia selbst scheint jedoch wieder glücklich zu sein und ihren eigenen Weg zu gehen. Nachdem sie ihre Beziehung mit Harry beendet hatte, schien es zunächst unklar, ob die Schauspielerin und Regisseurin erneut eine ernste Partnerschaft eingehen würde. Doch Berichten zufolge hat sie mittlerweile einen neuen Mann an ihrer Seite, der sie glücklich macht. Freunde beschreiben ihren aktuellen Partner als humorvoll und charmant, und Olivia soll ihre neue Liebe in vollen Zügen genießen. Für sie scheint die Zeit mit Harry ein abgeschlossenes Kapitel zu sein, auch wenn die Umstände seiner neuen Liaison für Gesprächsstoff sorgen.

Getty Images, Getty Images Olivia Wilde und Harry Styles

Getty Images Zoë Kravitz im März 2025

Getty Images Olivia Wilde bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills