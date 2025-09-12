Samira Yavuz' Vater will bis heute keinen Kontakt zu ihr

Im "Main Character Mode"-Podcast hat Samira Yavuz (31) tief in ihre Vergangenheit blicken lassen: Die Reality-TV-Darstellerin erzählte, dass sie ihren Vater noch nie getroffen habe. Obwohl sie durch ihre Schwester von ihm weiß, lebt er räumlich und emotional völlig getrennt von ihr. "Ich habe diesen Mann noch nie in meinem Leben gesehen", erklärte sie. Ihre Schwester habe den Kontakt zu ihm gefunden, doch sein Fernbleiben ihr gegenüber sei eindeutig gewesen. "Blut ist dicker als Wasser", habe er ihrer Schwester gesagt, "aber sag ihr nicht, wo ich bin, ich zahle gar nichts."

Diese schwierige Familiengeschichte hat Samira nach eigenen Aussagen stark geprägt, insbesondere was ihre Beziehungen betrifft. Im Gespräch mit ihrem Gast, der Therapeutin Katharina Pommer, erklärte sie, wie sich Bindungsverhalten und Partnersuche beeinflussen können. Sie selbst neige laut ihrer Erfahrung dazu, nach Partnern zu suchen, die "schwer greifbar" seien – ein Muster, das sie in ihrer Beziehung zu Serkan (32) aus Bachelor in Paradise wiedererkannte. Dort durchlebten die beiden eine emotionale Achterbahnfahrt. "Die haben schon in der Produktion gesagt: Ihr zwei, ihr seid so Katz und Maus. Und irgendwie war es voll aufregend, aber ich habe auch wahnsinnig viel gelitten", erinnerte sich die zweifache Mutter beim Rückblick auf die turbulente Zeit.

Mit Serkan hat Samira eine gemeinsame Vergangenheit, die sowohl die Geburt zweier Kinder als auch eine von Höhen und Tiefen geprägte Ehe umfasst. Anfang des Jahres wurde jedoch bekannt, dass sich das Paar nach einer schweren Krise getrennt hat. Bereits in der Vergangenheit hatte Samira betont, dass sie Serkan lange für ihren Traumpartner gehalten habe, auch wenn die Beziehung oft konfliktreich war. Diese Erfahrungen und die schmerzvollen Erkenntnisse aus ihrer Kindheit haben Samira nachhaltig geformt und prägen ihre persönlichen und zwischenmenschlichen Entscheidungen bis heute.

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star