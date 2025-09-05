"Mein Deckel": Samira Yavuz hielt Ex Serkan für den Einen

Anfang des Jahres erreichte Fans eine überraschende und zugleich traurige Nachricht: Samira Yavuz (31) verkündete ihr Ehe-Aus mit Serkan (32). Ein wesentlicher Grund für die Trennung des ehemaligen Reality-TV-Traumpaares war die Untreue des Ex-Bachelorette-Kandidaten. In ihrem Podcast "Main Character Mode" spricht Samira nun offen darüber, wie sie Serkan lange als ihren Traummann betrachtete. "Ich wusste: Das ist mein Deckel. Ich fand, dass wir auch super matchen. Wir passen wie A*sch auf Eimer – und irgendwo natürlich auch gar nicht, weil wir uns auch gefetzt haben, dass sich die Balken biegen", erklärt die zweifache Mama.

Für Samira kam der Seitensprung ihres Ex-Mannes daher völlig unerwartet. Es sei schwer zu begreifen gewesen, wie jemand, der ihr so nahe stand, ihr solch tiefen Schmerz zufügen konnte. "Das ist ein wunder Punkt", gibt die Bachelor in Paradise-Bekanntheit zu und ergänzt: "Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch das Problem, dass die Gefühle nicht gleich schwinden." Trotz der Verletzung sind ihre Emotionen gegenüber Serkan weiterhin vielschichtig. "Da ist viel Liebe, weil ich mich dafür einmal entschieden habe, und viel Hass und viel Verletzung. Und dann kommt alles zusammen", betont die 31-Jährige.

Obwohl die Beziehung zwischen den beiden zu Ende ist, verbringen Samira und Serkan weiterhin viel Zeit miteinander – vor allem, weil sie sich gemeinsam um ihre beiden Töchter Nova und Valea kümmern. Diese Nähe macht die emotionale Lage für die Influencerin zusätzlich kompliziert, wie sie bereits in einer früheren Folge ihres Podcasts offen schilderte: "Es ist nicht so, dass man sagt, man hasst die Person. Also klar, ich hab Wut und ich hab auch oft Hass, aber nicht 24/7. Es ist ja auch irgendwann wieder gut und man lacht ja auch und das ist schön."

RTL Samira und Serkan Yavuz, ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, September 2024

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025