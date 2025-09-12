Vor Temptation: Aleks & Vanessa Nwattu hatten schon Probleme

Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu sorgen derzeit für reichlich Gesprächsstoff. Der Beziehungsstatus der beiden Reality-TV-Stars ist nach ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. ungewiss, da sie vertraglich noch keine Details preisgeben dürfen. In der TV-Show "Wo die Liebe hinfällt" haben sie offenbart, dass ihre Beziehung schon vor der Sendung von Problemen geprägt war. Dieser Clip macht aktuell im Netz die Runde. Vanessa und Aleks entschieden sich daraufhin für eine Paartherapie, um an ihrer Partnerschaft zu arbeiten und sich gemeinsam weiterzuentwickeln.

Aleks ging in der Sendung auch genauer darauf ein, wie seine Erfahrungen mit vergangenen Beziehungen ihn geprägt haben. Er räumte ein, dass er in der Vergangenheit oft die Fehler bei seinen Partnerinnen suchte, anstatt sich selbst zu reflektieren. "Es kann ja nicht immer an den verschiedenen Persönlichkeiten liegen", erklärte der Realitystar. Diese Erkenntnis habe ihn letztendlich dazu bewegt, eine Paartherapie in Betracht zu ziehen und an seinen eigenen Verhaltensmustern zu arbeiten. Ob die Bemühungen Vanessa und Aleks näher zusammengeführt haben, bleibt jedoch ein Rätsel, das die Fans weiterhin beschäftigt.

Bereits nach ihrer Teilnahme beim Sommerhaus der Stars vor zwei Jahren standen Aleks und Vanessa an einem Tiefpunkt ihrer Beziehung. Die Show stellte ihre Liebe auf eine harte Probe und brachte alte Konflikte an die Oberfläche. In einem damaligen Instagram-Livestream gestand Vanessa: "Ohne eine Paartherapie wäre das auch nichts mehr geworden." Die Influencerin betonte, wie wichtig es war, dass Aleks an seinen Verhaltensmustern arbeitete. Der Fitnessliebhaber nannte diese Zeit sogar den "Tiefpunkt unserer Beziehung" und gab zu, dass die Erlebnisse im Sommerhaus fast zum endgültigen Aus geführt hätten. Ob die beiden während dieser Paartherapie vom "Wo die Liebe hinfällt"-Team begleitet wurden oder es eine weitere Therapie gab, bleibt ungewiss.

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, 2023

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, April 2025