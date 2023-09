Aleks und Vanessa mussten nach Sommerhaus zur Paartherapie!

Das Sommerhaus der Stars hinterließ offenbar auch deutliche Spuren bei den beiden! Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu testen aktuell in der Pärchen-Show ihre gemeinsamen Qualitäten und wollen das Format als Sieger mit ordentlich Kohle im Gepäck verlassen. Doch es deutet sich an, dass sie Walentina Doronina (23) und Can Kaplan mit ihren Streitigkeiten in den kommenden Folgen Konkurrenz machen. Nun verraten Aleks und Vanessa, dass sie nur knapp dem Sommerhaus-Fluch entkamen.

Ihre Beziehung lag in Scherben! In einem Instagram-Livestream gestehen die Temptation Island V.I.P-Bekanntheiten, dass ihre Probleme sie nach den Dreharbeiten beinahe entzweit hätten. "Ohne eine Paartherapie wäre das auch nichts mehr geworden", erklärt Vanessa ehrlich. Es sei ganz wichtig gewesen, dass vor allem der 32-Jährige gewisse Verhaltensmuster ablegte. Aleks blickte reumütig auf die Zeit zurück: "Das war eine Extremsituation. [...] Das war der Tiefpunkt unserer Beziehung."

In der dritten Folge des Sommerhauses, die bereits bei RTL Plus verfügbar ist, wird bereits deutlich, dass Aleks und Vanessas Beziehung bröckelt. Denn als sich die Ex-Temptation-Verführerin im Einzelinterview über Walentina beschwert, will ihr Freund sie mit einem Kneifen verstummen lassen. "Jetzt ist Ende", reagierte Vanessa aufgelöst auf Aleks' Aktion.

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL+ Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

