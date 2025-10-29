Mit Ich-liebe-dich-Bär: Kevin Njie stand vor Hennas Haustür

Beim Wiedersehen von Are You The One – Reality Stars in Love wurde ein pikantes Liebesdrama enthüllt. Kevin Njie (29), bekannt aus der Show, tauchte unangekündigt mitten in der Nacht vor der Haustür seiner ehemaligen Mitstreiterin Henna auf. Im Gepäck: ein riesiger Teddybär mit der Aufschrift "Ich liebe dich". Der Überraschungsbesuch endete damit, dass Kevin fünf Tage bei ihr blieb. Doch anstatt einer Liebesgeschichte gab es ein abruptes Ende, als Kevin schließlich kommentarlos wieder verschwand.

Die Situation sorgt jedoch für Diskussionen. Ariel – ebenfalls Realitystar und ebenso bei AYTO dabei – stellte die Szene infrage. Angeblich war Kevin zunächst auf dem Weg zu ihr, sei aber an der Schweizer Grenze aufgehalten worden und soll dann kurzfristig entschieden haben, zu Henna zu fahren. "Der Teddy war für mich", sagt Ariel in der Sendung. Henna hält dagegen: "Mir wurde es anders erzählt", rechtfertigt sie sich und weist zudem den Vorwurf zurück, Ariel über Kevin informiert zu haben: "Wir sind keine Freundinnen, ich habe dich nicht hintergangen."

Das Wiedersehen der AYTO-Kandidaten offenbarte so nicht nur romantische Missverständnisse, sondern auch Spannungen zwischen den beiden Frauen. Henna versuchte, die Wogen zu glätten, während Ariel sich enttäuscht zeigte. Kevin, der leidenschaftliche Sportler und Reality-TV-Star, scheint dabei unabsichtlich für reichlich Turbulenzen gesorgt zu haben. Was bleibt, sind offene Fragen und geteilte Ansichten über den magischen Teddybär und seine eigentliche Bestimmung.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Frank Beer, Instagram / hennschka Collage: Kevin und Henna

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / hennschka Henna, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin 2025