Henna sorgt für heiße Szenen bei "Forsthaus Rampensau"

Bei einer der ersten Partys im "Forsthaus Rampensau Germany" wird nicht nur ordentlich gefeiert, sondern auch der Whirlpool auf die bestmögliche Weise eingeweiht. Henna Urrehman ist zwar eigentlich mit ihrer Freundschaft-Plus-Beziehung Marc-Robin Wenz in der Show, doch der scheint ihr Herz im Forsthaus nicht höher schlagen zu lassen. Stattdessen vergnügt die TV-Bekanntheit sich im Wasser mit Gina Beckmann (25). Die beiden fangen heftig an rumzuknutschen – sehr zur Unterhaltung der anderen. Als Gina sich später zusammen mit ihrem Team-Kollegen Leon in die Sauna zurückzieht, folgt Henna ihr und die beiden machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Allerdings wird es hier noch heißer zwischen den Mädels.

Das entgeht den anderen Bewohnern natürlich nicht. Sie beobachten die Szenen in der Sauna mit einer Mischung aus Unbehagen und Belustigung. Einer macht aber einen besonders großen Bogen um die Mädels: Christo Manazidis. Der YouTuber ist nämlich Hennas eigentliches Ziel der Begierde. "Ich geier mies auf Chris. Ich fand Christo schon immer geil, der sieht einfach gut aus", schwärmt sie. Allerdings hat er wenig Interesse. "Auf gar keinen Fall werde ich da zu den zwei wild gewordenen Hühnern reingehen", stellt er in der Sicherheit der Terrasse klar. Henna kann das Theater um ihre Session mit Gina überhaupt nicht verstehen. Für sie ist das alles nur Spaß: "Darf man als junge Frau eigentlich noch Spaß haben?"

Einer, den Hennas Sperenzchen überraschend wenig interessieren, ist Marc-Robin. Der hat zwar immer mal wieder eine Romanze mit seiner Team-Partnerin, im Forsthaus scheint er aber kaum Interesse an einem Liebesspiel zu haben. Während der Party versucht sie ihn zwar zu einer schnellen Nummer zu überreden, aber der ehemalige Are You The One?-Kandidat lehnt dankend ab. Ob das an den Kameras liegt oder einen anderen Grund hat, erklärt er nicht. Allerdings wird schon zuvor klar, dass es tatsächlich eine andere Begründung geben könnte: Laut Yeliz Koc ist Marc-Robin nämlich hinter verschlossenen Türen in einer Beziehung mit ihrer Freundin.

Anzeige Anzeige

Joyn Henna Urrehman, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Joyn Leon Content, Henna Urrehman und Gina Beckiman im "Forsthaus Rampensau"-Whirlpool

Anzeige Anzeige

Joyn Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz, Team im "Forsthaus Rampensau Germany"

Was denkt ihr über Hennas Techtelmechtel mit Gina? Albern, das macht sie nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich fand das sehr unterhaltsam, die beiden schienen einfach den Moment zu genießen. Ergebnis anzeigen