Befreiend: Vanessa Borck hat Haus aus Ehe mit Ina übernommen

Mit einem emotionalen Post auf Instagram hat Vanessa Borck (28) jetzt verkündet, dass sie das einst gemeinsam mit ihrer Ex-Partnerin Ina Borck (29) genutzte Haus endgültig übernommen hat. In einem bewegenden Video, untermalt von Regen, zeigte die Influencerin ihren Followern den bedeutungsvollen Moment. "Es fühlt sich so frei an, als hätte ich heute das Kapitel wirklich geschlossen", schrieb sie unter den Beitrag und machte zugleich deutlich, wie intensiv der Prozess der Trennung war. Mit der Übernahme des Hauses markiert sie den endgültigen Abschluss eines turbulenten Jahres.

Vanessa gab in ihrer Nachricht Einblicke, wie sehr ein gemeinsames Leben auch nach einer Trennung nachwirkt. Ein Jahr lang habe es an vielen Stellen Klärungsbedarf gegeben, sowohl finanziell als auch emotional. "Manchmal denkt man, eine Trennung ist ein Schnitt und am nächsten Tag ist alles vorbei", reflektierte sie in ihrem Post. Besonders der Besitz des Hauses, der zuvor noch unklare Verhältnisse hinterlassen hatte, war für sie ein großes Thema. Mit der nun erfolgten Übernahme kann sie jedoch mit Zuversicht nach vorne blicken und sieht die Veränderung als einen traurigen, aber befreienden Neuanfang.

Vanessa Borck, die sich mit ihrem Content eine große Fangemeinde aufgebaut hat, lebte bis 2024 gemeinsam mit ihrer damaligen Partnerin Ina Borck und ihrer Tochter Livi in dem Haus. Ihre Trennung sorgte nicht nur bei den rund zwei Millionen Followern beider Frauen für Schlagzeilen, sondern war auch für ihren Alltag eine einschneidende Veränderung. Dass Vanessa nun das Haus übernommen hat, könnte auch für die Stabilität ihrer Tochter Livi eine wichtige Rolle spielen. Die Influencerin betont immer wieder öffentlich, wie sehr sie das Wohl ihres Kindes priorisiert.

RTL Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Instagram / inaontour Nessi und Ina von Coupleontour

Instagram / nessiontour Nessiontour mit Liv, Mai 2025