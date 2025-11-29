Auf optische Veränderungen reduziert: Ina Borck "weint viel"

Ina Borck (29) hat ihren Fans in einem Instagram-Q&A tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt gegeben. Auf die Frage, wie sie den Hass im Netz ertrage, zeigte sich die Influencerin emotional und offenbarte: "Es verletzt mich oft sehr und ich weine deswegen auch viel (bin ich ehrlich mit euch)." Besonders trifft sie die Kritik, die sich hauptsächlich auf ihr Äußeres bezieht. "Ich habe ja nun schon öfter ausführlich etwas dazu gesagt und kann nicht verstehen, wieso ich aktuell auf eine optische Veränderung reduziert werde", erklärte sie offen.

Die Content Creatorin mahnte nicht nur ihre Kritiker, sondern plädierte gleichzeitig für mehr Akzeptanz und Respekt gegenüber anderen. "Wir sollten Menschen im Allgemeinen so leben lassen, wie sie es für richtig halten. Wir sind alle unterschiedlich und jeder ist auf seine Art und Weise gut, so wie er ist", betonte Ina. Sie selbst wünscht sich, dass ihre Community mehr auf ihre Persönlichkeit schaut, statt ihr Gewicht oder ihr äußeres Erscheinungsbild zu bewerten. "Es gibt so viel mehr an mir zu beachten – wie meinen echt witzigen Charakter zum Beispiel – und nicht, ob ich derzeit dünner oder dicker bin", gab sie zu verstehen.

Schon vor drei Wochen zeigte sich die Influencerin in einem emotionalen Instagram-Video offen und ehrlich mit ihren Fans. Damals reagierte sie auf fiese Kommentare zu ihrer Gewichtszunahme nach ihrem Schlaganfall im Sommer 2022. "Ja, ich habe zugenommen. Das sehe ich selbst", betonte Ina damals und berichtete, wie sie sich früher "heruntergehungert" habe. "Ich habe jede Kalorie gezählt und bin oft hungrig ins Bett gegangen", schilderte die gebürtige Brandenburgerin. In der Zeit nach dem Schlaganfall sei es für sie besonders schwer gewesen, keinen Sport mehr machen zu können. Nach eigenen Angaben verließ sie mit 59 Kilogramm das Krankenhaus – damit hatte sie zwar ihr Zielgewicht erreicht, fühlte sich aber psychisch am Ende. "Ich lebe nicht mehr in Verboten, sondern in den Momenten", erklärte die Social-Media-Persönlichkeit damals in ihrem Statement.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck, 2025