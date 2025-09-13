Joey Essex kämpft mit gewaltigen 1,5 Millionen Euro Schulden

Joey Essex (35), bekannt aus Reality-TV-Formaten wie Love Island UK und dem britischen Dschungelcamp, sieht sich derzeit großen finanziellen Problemen gegenüber. Der TV-Star hat Schulden in Höhe von 1,5 Millionen Euro angehäuft – laut Mirror hauptsächlich über seine Firma Joey Essex Management Ltd. Bereits im letzten Jahr unterzeichnete Joey eine Erklärung, dass sein Unternehmen in der Lage sein würde, die Verbindlichkeiten innerhalb eines Jahres zu begleichen. Doch diese Prognose scheint sich nicht zu bewahrheiten, da noch immer ein gewaltiger Kredit aussteht. Zu den weiteren Schulden zählen Steuerrückstände sowie offene Beträge bei Banken und Behörden.

Unter anderem, um den finanziellen Schwierigkeiten Herr zu werden, versucht sich Joey seit einigen Monaten auch im Boxring. Ende letzten Monats bestritt er sein erstes offizielles Match gegen den portugiesischen Influencer Joao Barbosa – bekannt als Numeiro – und sicherte sich einen Punktsieg. Doch genau dieses Ergebnis wird nun angefochten, da sein ihm vermeintlich unterlegener Gegner, aber auch zahlreiche Experten den Sieg für umstritten halten. "Ich habe mit mehreren Profis gesprochen, und alle sagen, dass das Ergebnis nicht stimmen könnte", sagte Joao im Interview mit IFL TV. Sollte es zu einem Rückkampf kommen, möchte Joao diesen außerhalb Großbritanniens austragen.

Joey, der seine Karriere als Reality-TV-Star begann, hat seit seinem Debüt in der Show The Only Way Is Essex ein Millionenpublikum begeistert. Doch auch abseits klassischer Reality-Formate hat er immer wieder neue Herausforderungen gesucht, sei es als Tänzer bei Dancing on Ice oder kürzlich im Boxring. Nun steht er vor einer schwierigen Phase, finanziell wie auch sportlich. Ob ein etwaiger Rückkampf oder andere lukrative TV-Projekte ihm aus dieser schwierigen Phase helfen werden, bleibt abzuwarten. Bislang hat sich Joey selbst zu den aktuellen Entwicklungen nicht öffentlich geäußert.

Getty Images Realitystar Joey Essex im Juli 2025 in London

Getty Images Joey Essex, Realitystar

Instagram / joeyessex Joey Essex, Realitystar