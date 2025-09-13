Nach Trennung: Sebastian Tigges & Marie zeigen sich zusammen

Marie Nasemann (36) und Sebastian Tigges sorgten am Donnerstagabend für eine Überraschung, als sie gemeinsam auf der Bertelsmann-Party in Berlin erschienen. Wenige Monate nach der Bekanntgabe ihres Ehe-Endes posierten das Model und der Podcaster vertraut und gelassen auf dem roten Teppich. In Sachen Style harmonierten die beiden perfekt: Marie trug einen edlen blauen Zweiteiler, bestehend aus Weste und Hose. Sebastian setzte auf einen klassischen dunkelblauen Anzug mit Krawatte.

Trotz ihrer Trennung im Mai bleiben die Ex-Partner ein eingespieltes Team – sowohl als Eltern ihrer zwei gemeinsamen Kinder als auch beruflich. Ihren Podcast "Family Feelings" setzten sie wenige Wochen nach der Trennung fort, jetzt mit neuem Fokus auf Co-Parenting- und Liebeskummer-Themen. Schon vor der Party ließen die beiden auf Instagram wissen, dass sie den Abend gemeinsam verbringen würden, und demonstrierten so erneut, dass sie es ernst meinen mit ihrem Vorsatz, sich respektvoll zu unterstützen.

Im Mai machte die Nachricht ihrer Trennung die Runde. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram machten Marie und Sebastian deutlich: "Das war kein leichter Schritt. Wie ihr wisst, haben wir viel versucht und alles gegeben. Doch irgendwann mussten wir uns eingestehen: So wie es ist, tut es uns nicht mehr gut." Acht Jahre waren die beiden gemeinsam durchs Leben gegangen – seit Mai 2021 sogar als Ehepaar.

IMAGO / Future Image Sebastian Tigges und Marie Nasemann bei der Bertelsmann-Party im September 2025

IMAGO / Eventpress Sebastian Tigges und Marie Nasemann bei der Bertelsmann-Party im September 2025

IMAGO / Raimund Müller Sebastian Tigges und Marie Nasemann