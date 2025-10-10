Marie Nasemann kämpft seit Trennung mit Angstzuständen

Marie Nasemann (36) hat erneut sehr persönliche Einblicke in ihre aktuell schwierige Gefühlslage gewährt. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Sebastian Tigges im Mai, mit dem sie vier Jahre verheiratet war und zwei Kinder hat, kämpft die frühere GNTM-Kandidatin offenbar weiterhin damit, in ihrer neuen Realität zurechtzukommen. In ihrer Instagram-Story zeigt sie sich nachdenklich bei einem Herbstspaziergang im Regen: "Bei manchen überfordernden Gefühlen hilft bei mir nur, mich zu bewegen", verriet sie ihren Followern. Themen wie "Kontrollverlust, Angst und Panik", die Marie seit dem Liebes-Aus begleiten, seien für sie zeitweise extrem herausfordernd.

Das Model erklärte weiter, dass dieser Schmerz nach einer Trennung für sie eine ungewohnte Erfahrung sei, da sie zuvor noch nicht in einer Beziehung war, in der so viele Lebensbereiche – ein gemeinsames Zuhause, Kinder und berufliche Projekte – miteinander verbunden waren. Zusätzlich wirke sich ihre kürzlich begonnene Traumtherapie auf ihren Zustand aus. "Ich vermute, dass die Therapie aktuell Themen hochholt, die nicht immer stabilisierend sind", gab Marie offen zu. Dennoch betonte sie, dass sie an den Prozess glaube und sicher sei, dass "alles richtig" sei, wie es jetzt ist. Trotz der Herausforderungen scheint das Co-Parenting mit ihrem Ex-Partner zu funktionieren, und auch beruflich bleiben die beiden weiterhin verbunden: Die gemeinsame Podcast-Produktion haben sie inzwischen wieder aufgenommen.

Marie wurde 1989 in der Nähe von München geboren und wurde 2009 durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel von Germany’s Next Topmodel bekannt, wo sie den dritten Platz belegte. Nach der Show etablierte sie sich erfolgreich als Model, Schauspielerin und Moderatorin. Sie arbeitete für bekannte Marken und war in zahlreichen TV-Produktionen sowie Theaterstücken zu sehen. Später verlagerte sie ihren Fokus zunehmend auf Nachhaltigkeitsthemen und gründete gemeinsam mit ihrem Partner die Plattform "fairknallt". Durch ihre Kombination aus Aktivismus und Medienarbeit gilt Marie heute als eine der einflussreichsten Stimmen für nachhaltigen Lifestyle in Deutschland.

Imago Model Marie Nasemann im September 2025 in Berlin

IMAGO / Raimund Müller Sebastian Tigges und Marie Nasemann

AEDT / ActionPress Marie Nasemann und Sebastian Tigges, 2024

