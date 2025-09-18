Marie Nasemann und Tigges: Harmonisches Duo trotz Trennung

Marie Nasemann (36) und Sebastian Tigges sorgten bei der Bertelsmann-Party in Berlin für Aufsehen, als sie gemeinsam über den roten Teppich schritten. Überraschend war dieser Auftritt vor allem, da das ehemalige Paar Anfang Mai seine Trennung nach fast achtjähriger Beziehung öffentlich gemacht hatte. Gemeinsam mit ihren zwei Kindern haben sie seither ein Co-Parenting-Modell etabliert. Zusätzlich arbeiten sie weiterhin an ihrem Podcast "Family Feelings", der sich nach der Trennung vermehrt auch Themen wie Co-Parenting und Liebeskummer widmet. "Wir sind ja immer noch zusammen Eltern", erklärte Marie im Gala-Interview und betonte, dass sie sich bewusst dazu entschieden hatten, das Event gemeinsam zu besuchen.

Im Gespräch gaben die beiden Einblicke in ihren Umgang nach der Trennung und verrieten, wie sie es schaffen, trotz allem als Team zu funktionieren. Sebastian gab offen zu, dass Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit häufig präsent sind: "Es ist traurig, aber es ist auch schön." Marie hingegen sprach über die Wichtigkeit von Kommunikation und riet anderen getrennten Paaren, regelmäßigen Austausch und geordnete Absprachen zu pflegen: "Keine impulsiven WhatsApp-Nachrichten – lieber einmal die Woche telefonieren." Auch Sebastian hatte einen Ratschlag parat: "Reißt euch zusammen und versteht euch, denn das seid ihr euren Kindern schuldig." Ihre Tipps zeigten, wie ernst sie den gemeinsamen Einsatz für ihre Familie nehmen.

Marie, bekannt aus Germany's Next Topmodel, und Sebastian, der vor allem als Podcaster bekannt ist, betonen immer wieder, wie wichtig gegenseitiger Respekt in ihrer neuen Lebenssituation ist. Während sie in ihrem Podcast nicht nur über Alltagsthemen wie Kindererziehung sprechen, spiegelt sich ihr Teamgeist auch im Privaten wider. Trotz Liebesaus wirken sie wie Partner auf Augenhöhe, die es verstehen, Humor und Pragmatismus zu kombinieren. "Immer erstmal dreimal durchatmen", scherzte Sebastian im Interview – eine Devise, die den beiden offensichtlich hilft, ihre Patchwork-Familie so harmonisch wie möglich zu gestalten.

IMAGO / Eventpress Sebastian Tigges und Marie Nasemann bei der Bertelsmann-Party im September 2025

IMAGO / Future Image Marie Nasemann, Model

Instagram / tigges Sebastian Tigges, Podcaster