Ansage an Şenay? Menowin Fröhlich will seine Kids zurück

Die Ehekrise bei Menowin Fröhlich (38) und seiner Noch-Ehefrau Şenay (34) sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Im Frühjahr machte die Trennung des Paares öffentlich die Runde, während Şenay die fünf gemeinsamen Kinder bei sich behielt. Jetzt hat sich der ehemalige DSDS-Finalist auf Instagram mit einer emotionalen Botschaft an Şenay gewandt. Zu Bildern, die ihn mit den Kindern zeigen, schrieb er: "Ich vermisse euch so. Gib mir meine Kinder zurück." Diese eindringlichen Worte scheinen ein klares Zeichen in Richtung seiner ehemaligen Partnerin zu sein.

Während Menowin, der schon wieder in einer neuen Beziehung sein soll, sein Familienglück vermisst, bleibt Şenay allein mit den Kindern zurück. Die schwierige Aufteilung der Verantwortung und der Kontakt zu den fünf Kindern scheint weiterhin ein Konfliktpunkt zwischen den Ex-Partnern zu sein. Şenay hat bisher nicht auf Menowins öffentlichen Appell reagiert, doch die Herausforderungen, die die Situation mit sich bringt, bleiben unübersehbar. Unklar ist, wie sich die Familienangelegenheit in Zukunft entwickeln wird und ob ein konstruktiver Dialog möglich ist.

Für Şenay dürften die letzten Monate jedoch nicht einfach gewesen sein, denn die Verantwortung für die Kinder trägt sie allein. In der Vergangenheit war zudem bekannt geworden, dass Menowin sie finanziell kaum unterstützt – abgesehen von Drogeriegutscheinen. In Interviews hatte Şenay betont, wie schwer es sei, Babynahrung und Windeln zu beschaffen. Es bleibt abzuwarten, ob Menowins neuer Instagram-Post zu einer Annäherung zwischen den Ex-Partnern führen kann oder ob der Konflikt um die Kinder weiterhin öffentlich ausgetragen wird. Klar ist, dass beide Elternteile das Beste für ihre Kinder wollen, auch wenn die Wege aktuell getrennt sind.

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Juli 2025

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Şenay, 2019

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja