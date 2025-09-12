Menowin Fröhlich kennt seine neue Freundin schon 18 Jahre

Menowin Fröhlich (38) hat nach seiner Trennung wieder sein Glück gefunden. Der Musiker und Reality-TV-Star ist frisch verliebt – die Frau an seiner Seite kennt er aber schon sehr viel länger als ein paar Monate. Auf Instagram teilt Menowin jetzt mit, dass ihre Geschichte weit zurückreicht: "Ronja, ich kenne dich seit 18 Jahren und von dem ersten Moment, als ich dich sah, wusste ich, dass du etwas Besonderes bist." Seine Worte klingen wie eine Liebeserklärung, die die Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlägt.

Das ist jedoch noch nicht alles, was Menowin zu sagen hat. Er spricht offen über seine tiefsten Gefühle und sagt, dass er und Ronja eine besondere Verbindung haben. "Mein Engel, wir beide wurden Zeuge, dass Jesus real ist und lebt, dass wir geliebt sind von Gott, und dass unsere Liebe göttlich ist, Engel", schreibt er weiter. Für Menowin scheint die Liebe zu Ronja nicht nur ein neuer Lebensabschnitt zu sein, sondern auch eine Art spiritueller Neuanfang. In ihr scheint der einstige DSDS-Star seine "zweite Hälfte" gefunden zu haben.

Die vergangene Zeit war für Menowin und sein Umfeld nicht immer einfach. Konflikte zwischen seiner Noch-Ehefrau Senay (34) und seiner neuen Freundin hatten zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Bei einem Treffen, bei dem es eigentlich um ihren gemeinsamen Sohn ging, kam es zu einer Auseinandersetzung, die sogar juristische Konsequenzen nach sich zog. Doch der Musiker lässt sich nicht beirren und blickt offenbar nach vorn. Mit Ronja an seiner Seite scheint er einen Neuanfang zu wagen, der nicht nur auf alten Bindungen, sondern auch auf geteilten Glaubensüberzeugungen basiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich mit seinem Flirt, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / senayfroehlich Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020