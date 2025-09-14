Blutiger Unfall: Katie Price schneidet sich beim Kochen

Katie Price (47) hat sich kürzlich bei einem Küchenunfall schwer verletzt. Während der Zubereitung eines Currys passierte dem Reality-TV-Star ein Missgeschick: Sie stach sich versehentlich mit einem Messer in den Arm. Die Verletzung war so tief, dass sie die Nacht in der Notaufnahme verbringen musste, wo die Wunde genäht wurde. Auf Snapchat teilte Katie später ein Bild ihres blutverschmierten Arms und erklärte, dass sie durch den Schnitt Bänder und Nerven beschädigt habe, was dazu führte, dass ihre linke Hand teilweise taub ist.

Katie machte in den sozialen Medien keinen Hehl aus der Situation und gab ihrer Community regelmäßig Updates zu ihrem Zustand. Trotz der Schmerzen und der Einschränkungen hat sie sich nicht davon abhalten lassen, ihre laufende UK-Tour zusammen mit Freundin Kerry Katona (45) fortzusetzen. Neben ihrem eigenen Gesundheitsdrama hat Katie derzeit auch mit den Herausforderungen um das Wohlbefinden ihrer Haustiere zu kämpfen. Ihre Sphynx-Katze Doris, die vor kurzem Nachwuchs bekommen hat, musste wegen einer Infektion behandelt werden, was sie daran hinderte, ihre neugeborenen Kätzchen zu versorgen.

Doch nicht nur in gesundheitlicher Hinsicht blieb es bei Katie zuletzt turbulent. Wenige Stunden vor einer Show in Liverpool wurde sie gemeinsam mit ihrem Team überraschend aus dem Hotel geworfen. Auf der Social-Media-App zeigte sich das ehemalige Model sichtlich genervt: "Ist es nicht ärgerlich, wenn Leute an deine Tür klopfen und sagen: 'Los, los, ihr müsst jetzt raus'?" Als Folge standen Katie und ihre Begleiter rund sechs Stunden zu früh im Theater.

Getty Images Katie Price, September 2023

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star