Charli XCX und George Daniel haben zweite Hochzeit gefeiert

Charli XCX (33) und George Daniel (35) haben ihre Liebe ein weiteres Mal besiegelt! Nach ihrer intimen Hochzeit im Juli in London gaben sich die Sängerin und der Drummer nun ein zweites Mal das Jawort – und zwar in Italien. Die traumhafte Zeremonie fand in Scopello, einem idyllischen Dorf in Sizilien, statt. Zur romantischen Atmosphäre trug auch die Musikwahl bei: Das Brautpaar schritt zu Enrique Iglesias' Hit "Hero" den Gang entlang. Zu den Gästen gehörten unter anderem Denise Welch, die Mutter von Matty Healy, sowie Sänger Troye Sivan.

Für die Feierlichkeiten am Freitag zeigte sich Charli in einem atemberaubenden weißen Spitzen-Minidress, während George in einem komplett schwarzen Outfit glänzte. Vor der eigentlichen Zeremonie genossen die beiden zusammen mit ihren Freunden ein paar Drinks. Ein Insider verriet gegenüber The Sun, dass die Feier von den beiden liebevoll als "Rave Cave" bezeichnet wurde – eine Party, die laut Quelle andauern sollte, bis niemand mehr auf den Beinen stehen konnte. Seitens ihrer Vertretung gab es bislang keine offiziellen Kommentare zu den Feierlichkeiten – doch die ausgelassene Stimmung dürfte dem glücklichen Paar und ihren Gästen in bester Erinnerung bleiben.

Die beiden Musiker sind seit März 2022 offiziell ein Paar, nachdem sie erstmals in New York City bei einem gemeinsamen Spaziergang gesichtet wurden. Ihre erste Hochzeit fand in einer kleinen Runde von etwa 20 Gästen in London statt, wo sich Charli in einem eleganten Vivienne Westwood (†81)-Kleid mit Herzausschnitt und Schleier präsentierte. George trug einen klassischen Anzug, jedoch ohne Krawatte. Schon bei ihrer ersten Hochzeit bewiesen die beiden, dass ihre Liebe im Mittelpunkt steht, und feierten dies jetzt mit noch mehr Stil und Glamour in Italien.

Instagram / charli_xcx George Daniel und Charli XCX in Italien, September 2025

Instagram / charli_xcx George Daniel und Charli XCX im Juni 2025

TikTok / charlixcx Charli XCX in ihrem Hochzeitskleid