Nach Erfolgsalbum: Charli XCX plant einen Richtungswechsel

Charli XCX (33) spricht offen über ihre größten Zweifel – und kündigt zugleich einen Neuanfang an. In einem Gespräch mit Gwyneth Paltrow (53) im Podcast von Goop erzählte die Sängerin, sie habe während der Arbeit an ihrem Erfolgsalbum "BRAT" gefürchtet, ihr Label könnte sie fallen lassen. Das Werk wurde später zur Nummer eins und brachte ihr fünf Brit Awards ein. Jetzt lässt Charli durchblicken, dass neue Musik in Planung ist, dass sie stilistisch einen klaren Richtungswechsel und neue Karriereschritte abseits der Musik anpeilt.

Im Podcast beschrieb Charli, wie frei sie an "BRAT" heranging. "Ich mache das jetzt einfach für mich", sagte sie. Sie habe nicht an Reaktionen gedacht und sogar mit dem Gedanken gespielt, dass das Label sie nach der Veröffentlichung loswerden könnte. Zugleich sprach sie über den Zeitgeist: "Es gibt viel Glück beim Timing und darin, wie sich Kultur bewegt." Für die nächste Phase stellt Charli Gegensätze in Aussicht: "Ich arbeite sehr gern im Kontrast. Was ich als Nächstes mache, wird sich automatisch von 'BRAT' unterscheiden, weil es sich so natürlich anfühlt", sagte sie. Aktuell experimentiere sie "viel mit Streichern", ein Terrain, das für sie neu sei. Parallel kündigte die Musikerin ihre Schritte Richtung Leinwand an: Sie sei bereits für mehrere Filme gesetzt, darunter "Faces Of Death" und "I Want Your Sex".

Hinter den Kulissen hat sich bei Charli ebenfalls einiges getan. Nach dem triumphalen "BRAT"-Jahr gab die Künstlerin an, zunächst eine Pause erwogen zu haben. Privat hat sie kürzlich ihren Partner George Daniel (35) aus der Band The 1975 geheiratet. Im Gespräch mit Gwyneth betonte sie, dass sie ihre Kreativität gerade auch jenseits des Studios auslebt: "Und versteht mich nicht falsch, ich liebe es, Musik zu machen. Aber ich musste meine Kreativität anders ausüben", sagte sie. Sie höre ohnehin "nicht wirklich viel Musik" und habe das auch "nie wirklich" getan. Stattdessen schaue sie "ständig Filme" – ein Hinweis darauf, wie sehr ihre persönliche Inspirationsquelle mit der neuen künstlerischen Richtung verbunden ist.

Anzeige Anzeige

IMAGO / imageSPACE Charli XCX, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / charli_xcx Charli XCX, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / charli_xcx George Daniel und Charli XCX in Italien, September 2025