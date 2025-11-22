Charli XCX' Schauspiel-Debüt: Trailer zu "The Moment" ist da

Charli XCX (33) ist großer Filmfan und darf nun zum ersten Mal in einer Hauptrolle vor der Kamera stehen. "The Moment" heißt der Film, der zudem auf ihrer eigenen Idee basiert. Der erste Trailer zeigt einen Zusammenschnitt von Charli Backstage, bei der Tour-Vorbereitung und bei Promo-Veranstaltungen. Das Ganze ist eine Mockumentary, also eine fiktionale Doku: Die Sängerin spielt eine Version von sich selbst, und die Handlung soll in einer Art Parallelwelt angesiedelt sein, in der sie während der Promo ihres Albums "BRAT" andere Entscheidungen trifft. In den USA läuft der Film ab 30. Januar in den Kinos – ein deutsches Premierendatum gibt es noch nicht. Neben Charli spielen auch Alexander Skarsgård (49) und Kylie Jenner (28) mit. Regie führte Aiden Zamiri, der auch für einige der Musikvideos des Popstars verantwortlich war.

Charlis erstes Filmprojekt ist "The Moment" aber nicht. 2025 brachte sie bereits drei Filme auf den Weg, die auf verschiedenen Filmfestivals Premiere feierten. Unter anderem wirkte die Britin am Fantasyfilm "100 Nights of Hero" mit, ebenso wie an dem Drama "Erupcja", bei dem sie das Drehbuch mitverfasste, und schließlich dem Thriller "Sacrifice". Die Projekte zeigen deutlich Charlis Leidenschaft für das Kino. Schon zuvor bewies sie, eine leidenschaftliche Cineastin zu sein, indem sie neben der Musik Filmrezensionen und Kommentare für die Plattform Letterbox verfasste. "The Moment" stellt ein besonderes Projekt dar. In einem Interview mit Vanity Fair versprach Charli: "[Es ist] die realistischste Darstellung der Musikindustrie, die ich je gesehen habe."

Die vergangenen zwei Jahre waren für Charli mit die erfolgreichsten in ihrer Karriere. Das Album "BRAT" wurde ein Mega-Erfolg und landete nicht nur auf Platz eins der Charts, sondern bescherte ihr auch fünf Brit Awards. Wie es musikalisch weitergehen soll, hat die 33-Jährige auch schon geplant. Im Podcast "Goop" mit Gwyneth Paltrow (53) ließ sie Anfang November durchblicken, dass es einen Richtungswechsel geben wird. "Ich arbeite sehr gerne im Kontrast. Was ich als Nächstes mache, wird sich automatisch von 'BRAT' unterscheiden, weil es sich so natürlich anfühlt", erklärte Charli, gab aber noch keine Details preis.

Getty Images Charli XCX bei den Grammy Awards, Februar 2025

Getty Images Sängerin Charli XCX bei den BRIT Awards 2025

Getty Images Charli XCX beim Coachella 2025