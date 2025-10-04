Fans überzeugt: Taylor Swift disst Charli XCX mit neuem Song

Taylor Swift (35) sorgt mit dem Song "Actually Romantic" aus ihrem neuen Album "The Life of a Showgirl" für Gesprächsstoff. Viele Fans sind überzeugt, dass der Track gegen Charli XCX (33) gerichtet ist. Darin singt sie unter anderem: "Hast meinem Ex ein High-Five gegeben und dann gesagt, du seist froh, dass er mich geghostet hat / Hast mir einen Song geschrieben, in dem du sagst, dir wird schlecht, wenn du mein Gesicht siehst." Besonders pikant: Die Zeilen scheinen sich auf Charlis Song "Sympathy Is a Knife" aus dem Jahr 2024 zu beziehen – ein Track, der als indirekter Seitenhieb auf Taylor und ihre kurze Romanze mit Matty Healy (36) interpretiert wurde. "'Actually Romantic' ist definitiv über Charli XCX, oh mein Gott", zeigt sich ein Fan auf X sicher, während ein weiterer anmerkt: "Was, wenn ich Fan von Charli und Taylor bin?"

Der Ursprung der Gerüchte liegt in der Vergangenheit der beiden Musikerinnen. Charli hatte Taylor 2018 auf deren "Reputation"-Tour unterstützt, beschrieb diese Erfahrung jedoch in einem Interview mit Pitchfork später als unangenehm: "Als Künstlerin fühlte es sich an, als würde ich auf die Bühne gehen und Fünfjährigen zuwinken." Zwar hatte die "360"-Sängerin diese Aussagen später klargestellt und betont, dass sie keinen respektlosen Ton beabsichtigte, doch die Spekulationen über Spannungen blieben bestehen. Hinzu kommt Charlis Verbindung zu Matty, zu dessen Band The 1975 auch ihr Ehemann George Daniel (35) gehört. Charlis Songzeilen wie "Ich hoffe, sie machen bald Schluss" aus "Sympathy Is a Knife" wurden nach Taylors Trennung von Matty besonders kritisch interpretiert.

Obwohl beide Künstlerinnen öffentlich mehrfach gegenseitig ihre künstlerischen Fähigkeiten lobten und Gerüchte stets verneinten, brodelt die Gerüchteküche weiter. In einer Sonderedition für Amazon Music erklärte Taylor, "Actually Romantic" thematisiere eine einseitige Rivalität, die sie zunächst gar nicht bemerkt habe. Außerdem hob sie in einem anderen Interview mit Vulture das Talent der "Everything is romantic"-Interpretin hervor und würdigte ihre Kreativität. Dennoch bleiben die Fans gespalten und fragen sich, ob beide Künstlerinnen hinter den Kulissen wirklich auf guter Linie sind – oder ob uns die Turbulenzen weitere musikalische Enthüllungen bescheren. Weder Charli noch Taylor haben sich bisher direkt zu den aktuellen Spekulationen geäußert.

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy, IMAGO / imageSPACE Collage: Taylor Swift und Charli XCX

Anzeige Anzeige

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX und Taylor Swift, Dezember 2014