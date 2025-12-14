Shah Rukh Khan offenbart: Private Tragödie formte sein Leben

Bei einem glanzvollen Event in Dubai sprach Shah Rukh Khan (60) so offen wie selten über den Moment, der sein Leben auf den Kopf stellte. Im Gespräch mit Farah Khan erzählte der Superstar, dass der Tod seiner Eltern in jungen Jahren alles verändert habe. Laut News18 sagte er: "Mein lebensverändernder Moment, Farah, war das Versterben meiner Eltern in sehr jungen Jahren. Ich dachte, sie seien Sterne am Himmel geworden, und sie würden mich nicht mehr sehen." Seitdem blicke er nach oben – und arbeite unten auf der Erde umso entschlossener weiter. Die Worte fielen vor Publikum, mit Farah an seiner Seite, die ihn durch das Gespräch führte.

Shah Rukh schilderte, wie ihn dieser Verlust antrieb, größer zu werden und immer weiterzugehen. Er dankte Gott für den Weg und zählte Meilensteine auf: eine Bronzestatue von seiner "Dilwale Dulhania Le Jayenge"-Figur in London, ein Nationalpreis, dazu ein Turm in Dubai, der seinen Namen trägt. "Die Idee war, so groß zu werden, dass meine Eltern mich vom Himmel aus sehen können. Für mich ist das der lebensverändernde Moment", sagte er. Darauf entgegnete Farah spontan: "Das ist so nah am Himmel, wie man kommen kann." Shah Rukh antwortete: "Ich hoffe, sie können mich von dort sehen."

Neben seinen Reflexionen auf der Bühne blickt Shah Rukh auch voller Elan in die Zukunft. Sein nächster Film "King", unter der Regie von Siddharth Anand, steht bereits in den Startlöchern und soll im kommenden Jahr in die Kinos kommen. Besonders bedeutend für Shah Rukh dürfte dabei sein, dass seine Tochter Suhana Khan (25) mit diesem Projekt ihr Debüt auf der großen Leinwand gibt. In weiteren Rollen werden bekannte Bollywood-Größen wie Deepika Padukone (39) und Abhishek Bachchan (49) zu sehen sein. Damit markiert der kommende Film nicht nur ein neues Kapitel in Shah Rukhs Karriere, sondern auch in seiner Familie.

Getty Images Shah Rukh Khan, Oktober 2011

Getty Images Shah Rukh Khan beim Panel "East TO West: The Global Rise of Bollywood" in Riad, Oktober 2025

Getty Images Suhana Khan bei der Vorführung von "Kesari Chapter 2" in Mumbai, April 2025