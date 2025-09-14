Ex-Butler packt aus: Wollten Harry und Kate ein Paar werden?

Grant Harrold, ehemaliger Butler von König Charles III. (76) und Autor des Buches "The Royal Butler", hat in einem Interview eine überraschende Vermutung aus der Vergangenheit geäußert: Er hielt es einst für möglich, dass Prinz Harry (40) und die damalige Kate Middleton (43) ein Paar werden könnten. Nach der kurzen Trennung von Kate und Prinz William (43) im Jahr 2007 seien Harry und Kate einander so nahe gewesen, dass Grant Harrold glaubte, eine Romanze zwischen den beiden sei denkbar. "Sie waren beste Freunde und verstanden sich so gut. Es hätte mich nicht überrascht, wenn Prinz Harry gedacht hätte: 'Sie ist ein hübsches Mädchen, mein Bruder wollte sie nicht, also nehme ich sie'", erklärte er gegenüber Us Weekly.

Es kam jedoch anders: Anstatt sich Kate zu nähern, habe Harry vermutlich darauf hingewirkt, dass William die Beziehung in einem neuen Licht sieht. Laut Grant Harrold sei Harry selbst überzeugt gewesen, dass sich sein Bruder für Kate entscheiden müsse, und hätte ihn dazu ermutigt, sie zurückzugewinnen. Tatsächlich fanden William und Kate wieder zueinander, gaben 2008 ihre Versöhnung bekannt und verlobten sich schließlich 2010. Kate erinnerte sich später in einem gemeinsamen Interview mit William: "Man lernt so viel über sich selbst in solchen Phasen. Ich denke, am Ende hat uns diese Zeit stärker gemacht."

Heute jedoch ist das Verhältnis zwischen Harry und Kate, die immer in einer freundschaftlichen Verbindung standen, angespannt. Nach Harrys Ausstieg aus der königlichen Familie und seinem Umzug in die USA mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) scheint die einstige Nähe verloren gegangen. Dennoch spekuliert Grant Harrold, dass Harry während Kates Krebserkrankung im Jahr 2024 den Kontakt gesucht haben könnte. "Ich hoffe und glaube, dass er sich bei ihr gemeldet hat. Harry ist kein schlechter Mensch", äußerte der ehemalige Butler. Kate selbst hatte Anfang 2025 bestätigt, nun in Remission zu sein.

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinzessin Kate und Prinz Harry