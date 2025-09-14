Machine Gun Kelly besucht Red Carpet mit Tochter Casie (16)

Machine Gun Kelly (35), bürgerlich Colson Baker, brachte bei den Fashion Media Awards in New York seine Tochter Casie Colson Baker (16) als Begleitung mit. Bei der Veranstaltung, die am 12. September im ikonischen Rainbow Room stattfand, wurde der Musiker mit dem Style Icon Award ausgezeichnet. Auf dem roten Teppich gab er im Gespräch mit People offen zu, dass er nervös sei und sich deshalb Unterstützung durch seine Erstgeborene geholt habe. Casie, die in einer bezaubernden Vater-Tochter-Geste an seiner Seite stand, erklärte: "Ich bin immer eine große Unterstützung für ihn, das ist schön." Auch wenn sie schon mehrere Red-Carpet-Auftritte hinter sich hat, gab sie zu, dass solche Events für sie immer noch sehr aufregend sind.

Das Vater-Tochter-Duo zeigte sich innig, als sie den Blick auf die Skyline von New York genossen und gemeinsam vor der Zeremonie für ein paar Fotos posierten. Ein besonderer Moment des Abends war, als Komiker Pete Davidson (31), ein langjähriger Freund des Musikers, ihm den Style Icon Award überreichte. Casie wirkte wie immer stolz und unterstützend, ganz wie bei vorangegangenen gemeinsamen Auftritten, etwa im Juni bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards. Dort hatte sie ihren Vater bei der Performance seines Songs "Cliché" selbstbewusst angekündigt und ihrer Rolle als große Stütze alle Ehre gemacht.

Die enge Verbindung zwischen MGK und Casie zeigt, wie wichtig Familienbande für den Musiker sind. Während Casie aus der Beziehung des "My Ex's Best Friend"-Interpreten und Emma Cannon stammt, genießt MGK auch die Vaterrolle mit seiner jüngeren Tochter Saga Blade Fox-Baker, die aus seiner Beziehung mit Megan Fox hervorging. In Interviews sprach der Künstler immer wieder über die Energie und den Lebenssinn, den ihm seine Töchter schenken.

Getty Images Casie Baker und ihr Vater MGK im September 2025

Getty Images Pete Davidson und Machine Gun Kelly, September 2025

Getty Images Casie Baker und MGK bei den Fashion Media Awars in New York City, September 2025