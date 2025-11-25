Machine Gun Kelly teilt süßen Moment mit Tochter Saga Blade

Machine Gun Kelly (35), der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, gewährte seinen Fans einen liebevollen Einblick in das Leben auf Tour. In einem auf Instagram geteilten Vlog war er zu sehen, wie er mit seiner sieben Monate alten Tochter Saga Blade eine Regentrommel spielte. Lächelnd kommentierte er den Moment: "Offensichtlich ist das der beste Tagesbeginn überhaupt. Mein kleines Mädchen spielt ein paar Frequenzen." Die süße Szene ereignete sich während seiner Lost Americana Tour und begeisterte seine Follower.

Die kleine Saga scheint schon jetzt die Liebe zur Musik von ihrem Vater geerbt zu haben. Bereits im September, zum Jubiläum des Albums "Tickets to My Downfall", teilte der Musiker ein Foto, auf dem seine Tochter einen rosa Guitar-Strampler trug, passend zur Abbildung auf dem Albumcover. Gegenüber dem Magazin People sagte Machine Gun Kelly im Juni: "Frauen sind in der Neugeborenenphase oft in den raueren Bereichen anzutreffen, aber meine Spezialität sind Musik und Lachen, und alles, was ich tun kann, um sie zum Lächeln zu bringen und sie auf liebevolle Weise in die Welt einzuführen." Die Musik sei ein kleines Geschenk, das er seinen beiden Töchtern weitergeben könne.

Der Musiker und Megan Fox (39), die sich Ende letzten Jahres trennten, wurden im März Eltern von Saga, und die Geburt wurde zu einem einzigartigen musikalischen Erlebnis. Laut Machine Gun Kelly komponierte er zusammen mit Freunden, darunter Travis Barker (50), ein Instrumentalstück, das während der Geburt bei 432 Hertz gespielt wurde – einer Frequenz, die als beruhigend gilt. "Wir haben die Filmmusik zur Geburt komponiert", schrieb er auf Instagram. Für den 35-Jährigen war dies ein "episches Abenteuer", und er erklärte, wie viel ihm dieser Moment bedeutete. Auch Tochter Saga scheint die Leidenschaft für Harmonien bereits von Geburt an mit auf ihren Lebensweg bekommen zu haben.

Imago Machine Gun Kelly bei den Nickelodeon Kids Choice Awards 2025

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images MGK und seine Tochter Casie Baker bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Kalifornien.