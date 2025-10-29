Megan Fox spricht offen über ihre Probleme nach der Geburt

Megan Fox (39) hat offen über ihre Herausforderungen nach der Geburt ihrer Tochter Saga Blade Fox-Baker gesprochen. In einem aufsehenerregenden Posting auf Instagram teilte die Schauspielerin intime Einblicke in ihre Erfahrungen nach der Geburt am 27. März 2025. Megan hatte in einem enthüllenden Moment auf der Plattform geschrieben: "Nichts ist jemals wirklich verloren." Das Baby ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem Ex-Verlobten Machine Gun Kelly (35), während Megan schon drei Söhne aus einer früheren Beziehung hat. Zu ihrer aktuellen Beziehung mit dem Musiker äußerte sich Megan kürzlich im Podcast "Call Her Daddy" zurückhaltend, nannte ihn aber dennoch ihre "Zwillingsseele".

Die Geburt ihres Babys wurde von besonderen Klängen begleitet – einem gemeinsamen Musikstück von Machine Gun Kelly und Travis Barker (49), das eigens für diesen Moment komponiert wurde. Ihr ehemaliger Partner erklärte in einem Interview, der ungewöhnliche Name Saga Blade symbolisiere eine "epische Geschichte". Megan selbst reflektierte indes über die Herausforderungen, die die Nachwirkungen der Geburt mit sich brachten. Obwohl die Verlobung mit dem Musiker einst aufgelöst wurde, scheint eine besondere Verbindung zwischen den beiden weiterhin zu bestehen. "Es wird immer ein Band zwischen uns geben", sagte sie über ihre Beziehung.

Machine Gun Kelly selbst hat Megan in der Vergangenheit als eine bemerkenswerte Mutter bezeichnet, die sich mit Hingabe um ihre Kinder kümmert. Bereits vor der gemeinsamen Tochter bewies die Schauspielerin ihre Stärke und ihr Engagement als Mutter von drei Kindern. Während Megan oft mit ihrem schillernden Hollywood-Image assoziiert wird, hebt dies eine andere, intime Seite von ihr hervor. Schon bei früheren Gelegenheiten betonte sie die transformative Kraft der Mutterschaft und die Tiefe, die sie in ihrem Leben gefunden hat.

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

T.Jackson / Backgrid / Action Press Megan Fox und Machine Gun Kelly in New York

Megan Fox mit ihren Söhnen Bodhi und Noah