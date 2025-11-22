Gemeinsamer Song: MGK ehrt Megan Fox emotional auf Tour

Machine Gun Kelly (35) hat beim Auftakt seiner "Lost Americana"-Tour in Phoenix mit einer besonderen Geste für Aufsehen gesorgt. Der 35-jährige Musiker widmete gleich zwei Schlüsselmomente der Show seiner ehemaligen Verlobten Megan Fox (39). Besonders emotional wurde es, als er den Song "Orpheus" spielte, an dessen Entstehung die Schauspielerin beteiligt war. Mit ernster Miene performte er das Lied, das von den Herausforderungen der Liebe handelt, begleitet von einer eindrucksvollen Kulisse. Die bewegende Darbietung war laut der Phoenix New Times der persönlichste Moment des Abends.

Hinter der emotionalen Performance steckt eine bewegte Geschichte. Der Song "Orpheus" wurde stark von dem Verlust ihrer gemeinsamen ungeborenen Tochter inspiriert, die Megan und MGK 2022 verloren haben. In Interviews verriet der Musiker, dass er die Zeilen aus alten Liebesbriefen der beiden entnommen habe. Beim Konzert wurde zudem ein Audioausschnitt von Megan während des Songs "Banyan Tree (Interlude)" abgespielt. In einer Zeile änderte MGK dabei die Lyrics symbolträchtig von "she loves a boy" zu "she loved a boy", was die Fans der beiden tief berührte.

Privat scheinen Megan und MGK wieder enger zueinander gefunden zu haben, insbesondere nach der Geburt ihrer Tochter Saga Blade Anfang des Jahres. MGK schwärmte zuvor in Interviews von der besonderen Verbindung, die sie trotz der Höhen und Tiefen ihrer Beziehung teilen. Für die anstehenden Feiertage hat der Musiker bewusst Pausen in seiner Tour eingeplant, um die Zeit mit Saga Blade und Megan zu verbringen. Megan selbst beschreibt die neue Situation als heilsam, die beiden scheinen wieder mehr Harmonie gefunden zu haben, was bei seinen Fans die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft neu entfacht.

Anzeige Anzeige

Imago Machine Gun Kelly bei den Nickelodeon Kids Choice Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Anzeige Anzeige

IMAGO / SOPA Images Machine Gun Kelly, Musiker