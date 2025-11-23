Sex-Andeutung und Versöhnungsgerüchte bei MGK und Megan Fox

Machine Gun Kelly (35) sorgte am vergangenen Freitag beim Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas mit einer pikanten Äußerung für Aufsehen, wie nun Daily Mail berichtet. Während seines Auftritts verglich sich der Musiker mit einem Rennfahrer – allerdings nicht auf der Strecke, sondern im Schlafzimmer. "Nur, damit ihr Bescheid wisst: Ich bin im Schlafzimmer gar nicht so weit von einem F1-Rennfahrer entfernt, denn ich bin sehr schnell und es dauert lange, bis ich die Ziellinie erreiche", witzelte er vor dem Publikum. Diese überraschend offenen Worte kommen zu einem Zeitpunkt, da Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback mit Megan Fox (39) die Runde machen.

Die Schauspielerin und der Musiker hatten sich im November 2024 getrennt, als Megan laut Berichten herausfand, dass er Nachrichten mit anderen Frauen ausgetauscht hatte. Zu diesem Zeitpunkt war sie schwanger mit der gemeinsamen Tochter Saga Blade, die im März dieses Jahres zur Welt kam. Trotz der damaligen Differenzen scheinen die beiden inzwischen wieder einen gemeinsamen Weg gefunden zu haben, zumindest als Eltern. Sie wurden diesen Sommer mehrfach zusammen gesehen, unter anderem bei einem Familienurlaub in Costa Rica im Juli. Ein Insider bestätigte, dass sie aktuell viel Zeit als Familie verbringen und die kleine Saga dabei im Mittelpunkt steht. Wie People zuletzt berichtete, sollen sie sich als Paar zwar nähergekommen sein, doch eine offizielle Aussprache über ihren Beziehungsstatus habe noch nicht stattgefunden.

Schon in den vergangenen Wochen hatte sich gezeigt, dass die Geburt von Saga die Familie enger zusammenrücken ließ. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly: "Ihr kleines Mädchen ist ihre oberste Priorität, und sie hat Megan ein Gefühl von Frieden und Heilung gegeben." Die beiden genossen die Zeit abseits des Rampenlichts, um ihrer Beziehung langsam und ohne Druck eine neue Chance zu geben. Auch das größere Familienleben spielte dabei eine wichtige Rolle. Laut derselben Quelle lebten sie wieder zusammen – und Megan habe den Musiker "ohne Altlasten wieder in ihr Leben gelassen". Besonders glücklich sei die Schauspielerin darüber gewesen, wie Saga gemeinsam mit Noah (13), Bodhi (11), Journey (9) und Casie (16) aufwuchs. Für die kommenden Feiertage planten sie, als Einheit aufzutreten. Im Mittelpunkt stand dabei ein Ziel: weniger Streit, mehr Stabilität für alle Kinder.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

Getty Images Casie Baker und ihr Vater MGK im September 2025