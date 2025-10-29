MGK sicher: "Böser Blick" ist schuld am Liebes-Aus mit Megan

Machine Gun Kelly (35) hat in einem Podcast eine überraschende Erklärung für das Beziehungsende mit Schauspielerin Megan Fox (39) geliefert. Im "Dumb Blonde Podcast" sprach der Musiker über die Schwierigkeiten, denen ihre Liebe ausgesetzt war, und erklärte, dass nicht ein Mangel an Zuneigung das Problem war, sondern der "böse Blick" von außen. Sie hätten ihre Liebe öffentlich zur Schau gestellt, um andere zu inspirieren, doch stattdessen sei ihre Beziehung von Hass überschattet worden. Schließlich habe dies dazu geführt, dass sie ihre Verbindung im Dezember endgültig aufgelöst hätten.

Trotz des Liebes-Aus verstehen sich die beiden Ex-Partner offenbar blendend, wenn es um ihre gemeinsame Tochter Saga Blade Fox-Baker geht. Machine Gun Kelly, der die Schauspielerin in dem Gespräch auch als seine "Zwillingsflamme" bezeichnete, beschreibt das Co-Parenting als eingespielt und harmonisch. Um diese Harmonie zu bewahren, hält er seine privaten Angelegenheiten jetzt strikt unter Verschluss. "Wenn die Leute nicht wissen, ob du gewinnst oder verlierst, können sie es auch nicht kaputtmachen", erklärte der Sänger in dem Interview. Dieses neue Prinzip scheint für ihn und Megan zu funktionieren.

Die beiden Künstler hatten bereits in der Vergangenheit immer wieder öffentlich ihre besondere Verbindung unterstrichen. MGK beschrieb im Podcast, wie beeindruckt er bei ihrer ersten Begegnung von Megan war, und schwärmte: "Ihre Augen waren wie ein Fernrohr zu jedem Geheimnis des Universums." Megan hatte in Interviews ebenfalls von der intensiven Dynamik zwischen ihr und dem Musiker berichtet. Obwohl ihre romantische Beziehung endete, scheinen beide weiterhin den Fokus auf eine starke und unterstützende Verbindung zu legen – vor allem im Hinblick auf ihre Tochter.

Anzeige Anzeige

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022