Expertin sicher: Prinz Harry vermisst Weihnachten mit Royals

Zum siebten Mal in Folge wird Prinz Harry (41) auch dieses Jahr nicht beim traditionellen Weihnachtsfest der Royals in Sandringham dabei sein – und dennoch soll ihn das britische Weihnachten emotional nicht loslassen. Während sein Bruder Prinz William (43) mit Prinzessin Kate (43) und den Kindern wie gewohnt mit König Charles (77) in Norfolk feiert, plant der 41-Jährige die Feiertage weit weg in Montecito, Kalifornien. Dort will er gemeinsam mit Ehefrau Meghan (44), den Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) sowie Meghans Mutter Doria Ragland ein entspanntes Fest unter kalifornischer Sonne genießen. Dennoch beschrieb Royal-Expertin Jennie Bond im Gespräch mit Mirror Harrys Gefühlslage als "gemischt" und betonte, dass die Bilder der royalen Weihnachtsroutine in der Heimat bei ihm viel auslösen dürften.

Jennie erklärte dem Medium: "Er hat ja schon häufiger gesagt, dass er bestimmte Aspekte seines Lebens in Großbritannien vermisst, darunter die lockeren Sprüche, die Pub-Kultur, Freunde und Familienfeiern", sagte die frühere BBC-Korrespondentin. Gleichzeitig sei er fest im neuen Alltag in den USA angekommen und genieße die gelassenere Stimmung an der Westküste. Laut der Royal-Expertin könnte Harry bei Fernsehbildern vom traditionellen Gang der Royals zur Kirche in Sandringham zwar einen Stich im Herzen spüren, diesen aber schnell wieder vergessen, sobald er mit seinen Kindern sein amerikanisches Familienweihnachten feiert. Währenddessen bleibt der Kontakt zu seinem Bruder William angespannt, auch wenn sowohl Meghan als auch Kate bei öffentlichen Auftritten immer wieder die Bedeutung von Liebe, Freundlichkeit und Familie hervorheben.

Privat setzt Meghan in der Vorweihnachtszeit auf Nähe, Nostalgie und viel Deko – und zeigt das in ihrem "With Love Holiday Special" bei Netflix. In der Sendung gibt die ehemalige Suits-Darstellerin Einblicke in ihre liebsten Festtagsrituale, von Rezepten und Verpackungstipps bis hin zu kleinen Aufmerksamkeiten für Archie und Lilibet, etwa handgeschriebene Zettelchen für deren selbst gebastelten Adventskalender. Besonders wichtig ist ihr der Weihnachtsbaum, den sie mit persönlichen Anhängern schmückt: "Es hat einfach etwas Besonderes, wenn man in einem Bereich seines Hauses wirklich die Familiengeschichte einfangen und durch den Schmuck die unterschiedlichen Kapitel und den Lauf der Zeit spüren kann", erklärt sie in der Sendung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles mit Kate, George, Charlotte, William und Louis, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry