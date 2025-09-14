Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Jannik Kontalis
Schwaches Wahlergebnis: Laura Lettgen spottet über Jannik
Schwaches Wahlergebnis: Laura Lettgen spottet über JannikCollage: IMAGO / Panama Pictures, Instagram / jannikkontalisZur Bildergalerie

Schwaches Wahlergebnis: Laura Lettgen spottet über Jannik

- Malin Friedrich
Lesezeit: 2 min

Es war ein Wahlkampf voller Spannungen – am Ende traf es Jannik Kontalis (29) doppelt hart: Der Reality-TV-Star landete in der Wahl zum Oberbürgermeister von Mönchengladbach auf dem letzten Platz. Als wäre das nicht genug, legte TV-Kollegin Laura Maria Lettgen mit einem sarkastischen Seitenhieb nach. In einem Instagram-Reel sieht man sie lachend und posierend zu einem Song mit dem provokanten Text: "Jannik, ich hab dein Leben gef*ckt. Tut mir leid – nicht." Dazu schreibt sie: "Der heutige Tag zeigt, dass manche Menschen besser im Rahmen ihrer Fähigkeiten bleiben sollten – etwa Fake-Storys für Fame erfinden oder 100.000 auf dem Rücken eines Kindes machen."

Doch damit noch nicht genug. In ihrem Broadcastchannel macht sie sich noch weiter über Janniks Wahlergebnis lustig. "Mönchengladbach kriegt wohl keinen unqualifizierten Bürgermeister", schreibt sie sichtlich belustigt. Sie fragt sich, ob der Ex-Freund von Yeliz Koc (31) seine Kandidatur ernst gemeint habe oder nur auf Profit aus sei. "An einem Tag gurkt man bei Prominent getrennt mit Yeliz und Jenny rum und am anderen Tag will man Donald Trump 2.0 werden – wird schwer", spottet Laura.

Schon kurz nach der deutlichen Niederlage äußerte sich Jannik auf Social Media auffallend gelassen. "Ein super Ergebnis! Es war mir eine Ehre", schrieb der Realitystar in seiner Story und ließ offen, ob das wirklich seine wahre Gefühlslage widerspiegelte oder ob er vielleicht doch ein wenig gekränkt ist. Nach seinem auffälligen Social-Media-Wahlkampf hatte er trotzdem nur 0,9 Prozent der Stimmen geholt – das schlechteste Ergebnis aller Kandidaten.

Collage: Laura Maria Lettgen und Jannik Kontalis
Collage: IMAGO / Panama Pictures, Instagram / jannikkontalis
Collage: Laura Maria Lettgen und Jannik Kontalis
Laura Maria Lettgen, Influencerin
Instagram / laurablondd
Laura Maria Lettgen, Influencerin
Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025
RTL
Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025
Wie kommt bei euch Lauras sarkastischer Post nach Janniks Wahl-Pleite an?
In diesem Artikel