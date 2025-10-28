Gesicht verloren? "Love Island VIP"-Laura ätzt gegen Filip

Laura Maria Lettgen (30) holt aus – und zwar gegen Filip Pavlovic (31). Die Influencerin und der Realitystar standen beide für Love Island VIP vor der Kamera, doch erst jetzt, nach ihrem Aufenthalt bei Promi Big Brother, meldet sie sich in ihrer Instagram-Story ausführlich zu Wort. Ihr Vorwurf: Filip habe sich Tatum Koch (27) gegenüber verletzend verhalten und damit "gezeigt, was für ein Mann er wirklich ist". Die Beauty & the Nerd-Gewinnerin unterstellt, er habe sein Couple "sofort ausgetauscht", nachdem er bekommen habe, "was er wollte". Ihr Fazit zur TV-Version des 31-Jährigen fällt bescheiden aus: "Sehr, sehr real und authentisch gewesen", sagt sie – nur eben nicht im positiven Sinne.

In ihrer mehrteiligen Story erklärt das OnlyFans-Model: "Viele Leute versuchen, sich im TV besser darzustellen, als es wirklich der Fall ist." Bei Filip sei das nicht gelungen. Sie spricht von einem "sehr, sehr großen Männerego", das sich nicht hinter Tattoos und einem "wannabe sympathischen Auftreten" verstecken lasse. Besonders hart trifft ihr Vorwurf rund um den Verlauf seiner Romanze mit Tatum: Ohne die intime Nacht, meint Laura, wäre Filip "viel, viel länger" bei ihr geblieben – danach habe er seine Partnerin jedoch direkt gewechselt. Der ehemalige Reality Queens-Moderator hat sich bisher nicht zu der Kritik geäußert.

Laura reagierte damit auf die brisanten Szenen, die vor zwei Wochen bei "Love Island VIP" für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt hatten. In Folge 13 flirtete Filip vor laufenden Kameras offen mit Neuzugang Joena Steilen, obwohl er noch mit Tatum ein Couple bildete. Besonders der leidenschaftliche Kuss im Whirlpool und sein deutliches Werben um die neue "Granate" sorgten damals für einen Schock-Moment bei der 27-Jährigen. Während die Influencerin von Filip daraufhin eiskalt links liegen gelassen wurde, sprachen die Zuschauer im Netz bereits von einem echten Liebes-Chaos.

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: "Love Island VIP"-Kandidaten Laura Maria Lettgen und Filip Pavlovic

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Joena Steilen