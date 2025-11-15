Umut-Jeje-Drama: Laura Blond wirft beiden Dreistigkeit vor

Nach dem Finale von Love Island VIP brach zwischen Umut Tekin (28) und Jeje Lopes ein wahrer Rosenkrieg aus. Umut gab in den sozialen Medien detaillierte Einblicke, wie es nach den Dreharbeiten zwischen ihnen weiterging – sehr zum Missfallen der aus Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit. Nun mischt sich auch Laura Maria Lettgen (30), ebenfalls Teilnehmerin von "Love Island VIP", in das Drama ein und gießt noch mehr Öl ins Feuer. Auf Instagram schimpft die Influencerin über ihre TV-Kollegen: "Jeje und Umut nehmen sich beide absolut nichts und tun jetzt auf Social Media so, um Reichweite abzugreifen. Fakt ist: Jeje hatte draußen Teezy, Umut hatte Emma. Punkt."

In seiner Darstellung enthüllte Umut brisante Details: Er behauptete, Jeje habe vor und nach der Show etwas mit Ex-Freund Teezy gehabt. Gleichzeitig näherte er sich selbst wieder seiner Ex Emma Fernlund an – was die Lage zusätzlich verkomplizierte. Laura glaubt dem öffentlichen Streit der beiden jedoch nicht. Ihrer Meinung nach wussten sowohl Jeje als auch Umut genau, woran sie waren, gingen aber trotzdem in ein Format, das einen Neuanfang verspricht. "Sorry, aber das ist einfach respektlos gegenüber allen anderen Teilnehmern – und vor allem gegenüber allen Bewerbern, die sich wirklich mit ehrlichen Absichten beworben haben", kritisiert sie. Ihre klare Ansage: Wer draußen jemanden hat, sollte nicht bei Love Island mitmachen.

Nach dem ersten Schlagabtausch legte Umut noch einmal nach – und schoss nicht nur gegen Jeje, sondern auch gegen Joena Steilen. "Für mich ist Joena maximal falsch", stellte Umut klar und betonte, dass Jeje für ihn immer an erster Stelle gestanden habe. Auch Jeje bekam ihr Fett weg: Nach der Show habe sie ein "Eifersuchtsdrama" ausgelöst und sich wie eine "Prinzessin auf der Erbse" verhalten. Außerdem spiele Ex Teezy weiterhin eine Rolle in ihrem Leben. In seinen Storys kündigte Umut ein ausführliches Statement an und richtete eine deutliche Botschaft an seine Follower: "Vielleicht sollten sich sogar gewisse Menschen angesprochen fühlen und mich einfach das machen lassen, worauf ich Bock habe, nur weil sie eifersüchtig oder neidisch auf mein Leben sind."

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Lettgen bei der "Love Island VIP"-Premiere

RTLZWEI Umut Tekin und Jeje Lopes bei "Love Island VIP"

Instagram / umut_tekin41 Jeje Lopes und Umut Tekin

