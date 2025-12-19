Zehn Jahre Rente: David Letterman vermisst TV-"Chaos" nicht

David Letterman (78) hat am Mittwochabend bei "Jimmy Kimmel Live!" klargemacht, dass er das späte Show-Geschäft nicht vermisst. Auf die Frage des Hosts, ob er in unruhigen Zeiten manchmal wieder eine eigene Bühne haben wolle, antwortete der Kult-Moderator: "Mann, das würde man meinen, aber nein. Ich bin so froh, dass ich aus diesem Schlamassel raus bin." Der frühere Late-Night-Star, der 2015 nach 33 Jahren vor der Kamera abtrat, nutzte seinen Auftritt, um aktuelle Kolleginnen und Kollegen zu loben. Er nannte Stephen Colbert (61) und Seth Meyers (51) als diejenigen, die in seinen Augen Haltung zeigen. Zur gleichen Zeit sorgte die Nachricht für Gesprächsstoff, dass ABC den Vertrag von Jimmy (58) verlängert hat.

In der Sendung dankte David explizit den Satire-Formaten im TV. "Gott sei Dank für dich, Gott sei Dank für andere, SNL und alle anderen", betonte er. Die politische Schärfe in den Shows sei wichtig in einer Demokratie, "die so verkrüppelt" scheint. Mit trockenem Humor fügte er hinzu, er selbst tauge heute eher für kleine Sticheleien: "Ich kann eigentlich nur ab und zu auftauchen und sagen: 'Scheiß auf Waymo'." Jimmy konterte lachend, David habe Jon Stewart vergessen, und würdigte "The Daily Show".

David prägte die Late Night seit 1982. Erst bei NBC mit "Late Night", später ab 1993 bei CBS mit "The Late Show", wohin er nach einem Bruch mit NBC wechselte. Sein Abschied 2015 markierte das Ende eines TV-Marathons und einer legendären Rivalität mit Jay Leno (75). Abseits dessen wirkt David privat gelöst. Der zurückgezogen lebende Star genießt seit Jahren ein ruhigeres Tempo, taucht aber immer wieder als Gast auf und sucht dabei gern den Austausch mit den heutigen Late-Night-Gesichtern.

