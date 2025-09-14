Oberbürgermeisterwahl: Jannik Kontalis scheiterte kläglich

Jannik Kontalis (29) hat bei den Wahlen zum Oberbürgermeister in Mönchengladbach eine klare Niederlage einstecken müssen. Der Reality-TV-Star, der seit Wochen für seine Kandidatur warb, konnte lediglich 0,9 Prozent der Stimmen [Stand: 20:41 Uhr] für sich gewinnen. Das berichtet unter anderem WDR. Damit landete er von insgesamt neun Bewerbern auf dem letzten Platz. Der aktuelle Amtsinhaber konnte hingegen mit 43,3 Prozent eine deutliche Mehrheit erzielen.

Jannik hat sich bereits auf Instagram zu Wort gemeldet und kommentierte den Wahlausgang überraschend positiv. "Ein super Ergebnis! Es war mir eine Ehre", schreibt der Reality-TV-Darsteller in seiner Story. Ob dieser Kommentar sarkastisch gemeint war oder tatsächlich eine authentische Zufriedenheit widerspiegelte, bleibt allerdings unklar. In den letzten Wochen hatte Jannik intensiv für sich geworben und versucht, mit einer Mischung aus Unterhaltung und Politik zu punkten. Immer wieder hatte er seine Reichweite in den sozialen Medien genutzt, um auf die Wahl aufmerksam zu machen. Trotz seiner Bemühungen konnte er offenbar die Bürger von Mönchengladbach nicht von seiner Kandidatur überzeugen.

Schon das Kampagnenvideo, das Jannik vor wenigen Tagen auf Instagram veröffentlichte, sorgte online für gespaltene Meinungen. In dem Clip äußerten sich mehrere bekannte Realitystars wie Laura Maria Lettgen oder Christina Grass zunächst skeptisch zu seiner Kandidatur. Doch Jannik machte direkt zu Beginn klar: "Oh nein, habt ihr echt gedacht, dass ich das ernst meine? Spaß. Natürlich meine ich das ernst – und ihr seid Teil der Kampagne." Für den 27-Jährigen waren die Reaktionen seiner Promi-Kollegen offenbar pure Strategie. "Ihr habt mich ausgelacht, freiwillige Interviews gegeben und habt dabei nicht gecheckt, dass es genau das ist, was wir brauchen", betont Jannik im Video.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige