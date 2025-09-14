"War schon tot": Ihn wollte Nina Chuba als Kind heiraten

Nina Chuba (26) ist ein aufsteigender Stern am Musikhimmel. Mit gerade einmal fünf Jahren hatte die Rapperin bereits ihre erste große Schwärmerei – und die galt niemand Geringerem als dem Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. "Der ist so ein toller Mann, den würde ich gerne heiraten", schwärmte die Sängerin in der "NDR Talk Show". Dann kam jedoch die ernüchternde Erkenntnis: "Aber er war schon tot." Schon damals war Musik ein wichtiger Teil ihres Lebens, auch wenn sie zunächst als Schauspielerin Karriere machte. Bekanntheit erlangte sie als kleine Marie in der Serie "Die Pfefferkörner", bevor sie sich später ganz der Musik widmete.

Den Durchbruch schaffte die Hamburgerin 2022 mit ihrem Hit "Wildberry Lillet". Der Song entwickelte sich zu einem phänomenalen Erfolg, wurde über 200 Millionen Mal gestreamt und landete gleich viermal auf Platz eins der Single-Charts. Doch dieser Erfolg brachte auch Herausforderungen mit sich. "Nach meinem ersten Album, das so ein großer Erfolg war, hatte ich schon sehr Druck", gab Nina offen zu. Dabei helfen ihr Menschen in ihrem Umfeld, die ihr den Druck nehmen und sie unterstützen. Sie verrät auch: "Therapie machen hilft immer." Trotz ihrer Zweifel und Unsicherheiten, wie etwa Flugangst, versucht sich die Sängerin, ihrem Leben mit Stärke zu stellen. Auch Fans ihrer Schauspielkarriere können sich freuen: Nina kündigte an, für ein Comeback bei den "Pfefferkörnern" zurückzukehren. Zwar verriet sie nichts Genaueres über ihre Rolle, sprach allerdings von einer großen Ehre, wieder Teil der Serie zu sein.

Im Frühjahr landete Nina mit ihrem Song "Wenn das Liebe ist" einen weiteren Mega-Erfolg, wie GfK Entertainment berichtete. Direkt zum Einstieg schaffte es die Künstlerin auf Platz zwei der offiziellen deutschen Single-Charts – nur getoppt von US-Star Alex Warren (24) mit seinem Hit "Ordinary". Damit knüpfte die Sängerin nahtlos an ihren riesigen Hype rund um "Wildberry Lillet" an und zeigte, dass ihre Erfolgsgeschichte kein Zufall ist. Der starke Einstieg von "Wenn das Liebe ist" war für die Musikerin ein echtes Highlight und ein weiteres Ausrufezeichen ihrer beeindruckenden Entwicklung vom Kinderstar zur gefeierten Künstlerin.

