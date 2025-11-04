Stiller Bühnenmoment: Nina Chuba über verlorene Freundschaft

Bei einem Konzert in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart berührte Nina Chuba (27) ihr Publikum mit sehr persönlichen Worten. Die Sängerin sprach über das Chaos, das sie in ihren Zwanzigern erlebt, und darüber, wie schmerzhaft Veränderungen sein können. Offen schilderte sie Momente, in denen Freundschaften enden und Wege sich trennen. "Das kann ganz schön wehtun und fühlt sich ein bisschen an wie ein Heartbreak, würde ich sagen – Friendship Heartbreak", sagte Nina laut Gala auf der Bühne, bevor sie den Song "3 Uhr Nachts" anstimmte.

In Stuttgart lauschte die Menge, als Nina erklärte, wie sich Veränderungen anfühlen, wenn Menschen, von denen man glaubte, sie würden bleiben, plötzlich aus dem Leben verschwinden. "Es fühlt sich komisch an, weil man so langsam merkt, wie man seinen Weg geht, und es gibt ein paar Leute, die man im Leben hatte, wo man denkt, die begleiten mich mein Leben lang, da bin ich sicher. Und dann gibt es aber auch Fälle, wo das nicht so ist, wo die Wege auseinandergehen, wo sich Freundschaften verlieren..."

Nina wurde mit ihrem Hit "Wildberry Lillet" im Jahr 2022 einem breiten Publikum bekannt. Ihr neues Album "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" erreichte kürzlich die Spitze der deutschen Charts. Kurz nach dem bewegenden Konzertmoment in Stuttgart musste Nina ihren Fans eine traurige Mitteilung machen: Ein Infekt zwang sie dazu, zwei anschließende Konzerte abzusagen. In ihrer Instagram-Story entschuldigte sie sich für die abgesagten Termine, sichtbar angeschlagen und heiser. Sie sei "ganz doll traurig darüber und extrem enttäuscht", sagte sie.

IMAGO / Berlinfoto Nina Chuba bei einem Konzert in Berlin, Juli 2025

Instagram / ninachuba Nina Chuba, Sängerin

Getty Images NIna Chuba, Sängerin