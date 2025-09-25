Bei diesen Fans ergreift Nina Chuba schreiend die Flucht

Nina Chuba (26), die mit ihrem Hit "Wildberry Lillet" die deutsche Musikszene eroberte, spricht Klartext über eine bestimmte Art von Fans, die ihr gehörig auf die Nerven gehen. In ihrem Podcast "Die Leute lieben das" schildert sie hörbar aufgebracht: "Es sind alte, weiße Männer, die eine Digitalkamera und 15 ausgedruckte Autogrammkarten dabei haben, die sie dann mit Unterschrift für teures Geld auf Ebay verkaufen. Mit diesen Leuten habe ich Beef." Um unangenehmen Begegnungen mit dieser Spezies zu entkommen, habe sie inzwischen eine eigene Strategie entwickelt, erklärt Nina: Sie rennt ganz einfach schreiend an ihnen vorbei.

Dass sie mit dieser Taktik nicht zwangsläufig beruhigend auf die Stimmung vor Ort einwirkt, musste die Sängerin aber schon am eigenen Leib erfahren. Im Podcast erzählt Nina von einem Vorfall, bei dem ein besonders hartnäckiger Fan ihr nach einem Konzert folgte. Obwohl sie nach ihrem Sprint bereits im Auto mit verdunkelten Scheiben Platz genommen hatte, hielt der Mann eine Autogrammkarte vor ihr Fenster, um sie dann dramatisch zu zerreißen. "Nina, du bist doch irre!", rief der Fan ihr noch hinterher.

Nina, geboren als Nina Katrin Kaiser, startete ihre Karriere zunächst als Schauspielerin in der Kinderserie "Die Pfefferkörner", bevor sie 2020 musikalisch durchstartete. Mit ihrem Debütalbum und Singles wie "Neben mir" zeigte sie schnell, dass sie mehr als ein One-Hit-Wonder ist. Ihr Sommerhit 2022 katapultierte sie endgültig ins Rampenlicht – Millionen Streams folgten, ebenso wie Auftritte auf großen Bühnen und Festivals. Dabei kombiniert Nina geschickt Pop, Rap und urbanen Sound zu einem eigenständigen Stil, der von Jahr zu Jahr mehr Fans in seinen Bann zu ziehen scheint.

