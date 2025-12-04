Verraten: Darum verzichtet Nina Chuba auf ein eigenes Auto

Nina Chuba (27) hat in einem neuen BigFM-Clip jetzt Fanfragen beantwortet und offen über ihre Erfahrungen mit dem Autofahren gesprochen. Obwohl die Sängerin, bekannt für Hits wie "Wildberry Lillet", seit acht Jahren im Besitz eines Führerscheins ist, bezeichnet sie sich selbst noch immer als Anfängerin hinter dem Steuer. "Ich besitze gar kein Auto. Ich habe kein Auto", erklärte sie und gab zu, dass es zwar peinlich sei, aber ihr das Einparken immer wieder Probleme bereitet. Stattdessen setzt die Berlinerin auf alternative Fortbewegungsmittel und betont, dass sie auch ohne Auto gut zurechtkommt.

Die Musikerin hob hervor, wie wichtig nachhaltige Mobilität für sie ist und regte ihre Fans dazu an, über umweltfreundliche Alternativen nachzudenken. "Ich würde dir vielleicht mal empfehlen, was ist mit einem schönen Stromauto? Kein Verbrenner", schlug sie in dem Interview vor, für den Fall, dass ein Autokauf wirklich notwendig ist. Für sich selbst hat Nina jedoch längst andere Lösungen gefunden: Uber, E-Roller und Fahrräder gehören zu ihrem Alltag. Besonders pragmatisch: Ihr Fahrrad hat sie für 100 Euro auf einem Markt gekauft, da teurere Modelle in Berlin schnell gestohlen werden könnten.

Schon im letzten Jahr sprach Nina über ihre Herausforderungen am Steuer. Damals erklärte die Sängerin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Ich weiß ja, wie ein Auto funktioniert, aber weil ich mir selber nicht so vertraut habe [und] in meine Reaktionen, habe ich es mir immer nicht so zugetraut." Für das Musikidol war klar, dass sie daran arbeiten wollte. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Ich habe es mir vorgenommen, und wenn ich mir was vornehme, dann muss ich es leider auch machen." Bis es so weit ist, bleibt sie jedoch offenbar lieber den alternativen Fortbewegungsmitteln treu.

Instagram / ninachuba Nina Chuba im Juni 2024

IMAGO / epd Nina Chuba im September 2025

Instagram / ninachuba Nina Chuba im April 2024