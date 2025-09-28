Nina Chuba stürmt mit ihrem neuen Album die deutschen Charts

Nina Chuba (26) hat es geschafft: Die Sängerin, die im Jahr 2022 mit ihrem Hit "Wildberry Lillet" im Musikbusiness durchstartete, thront erneut an der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts. Mit ihrem frisch veröffentlichten Album "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" setzt sie ihren Siegeszug fort und wurde dafür nun mit dem begehrten "Nummer 1 Award" ausgezeichnet, wie es in einer öffentlichen Pressemitteilung von GfK Entertainment heißt. Neben dem Album haben es gleich acht Songs von ihr gleichzeitig in die Single-Hitliste geschafft, darunter der Titel "Fucked Up" in Zusammenarbeit mit makko sowie der Ohrwurm "Wenn das Liebe ist".

Dieses neue Kapitel ihrer Karriere ist ein weiterer Meilenstein für die Sängerin, die sich immer wieder neu erfindet und Überraschungen liefert. Schon ihr Debütalbum "Glas" hatte im letzten Jahr die Spitze der Charts erobert und sie endgültig im Musikgeschäft etabliert. Darüber hinaus demonstriert Nina mit dieser Leistung ihre musikalische Vielseitigkeit, bei der sie sowohl emotional tiefgehende Stücke als auch impulsive Partyhits aufs Parkett legt. Die Offiziellen Deutschen Charts sind der Maßstab für Erfolg in der Musikbranche, da sie Verkäufe und Streams aus einer Vielzahl an Quellen, darunter auch Plattformen wie Spotify und Apple Music, berücksichtigen.

Doch der Triumph hat auch seine Schattenseiten. Bereits vor einer Woche sprach die Sängerin in einem Interview mit KURIER offen darüber, wie groß der Druck auf sie geworden ist. "Ich rufe Mama immer wieder an, wenn ich mich total verloren fühle", erklärte sie. Zwar habe der steile Aufstieg mit "Glas" ihr Leben verändert, doch neben all den Erfolgsmomenten kämpfte sie oft mit dem Gefühl, immer weiter leisten zu müssen. Private Rückschläge verarbeitete sie dabei lieber im Stillen.

Jive Germany Nina Chuba mit dem "Nummer 1 Award" der Offiziellen Deutschen Charts, 2025

IMAGO / Berlinfoto Nina Chuba bei einem Konzert in Berlin, Juli 2025

Instagram / ninachuba Nina Chuba im April 2024