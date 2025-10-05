Im "Fortnite"-Videospiel: Nina Chuba bekommt eigene Insel

Die deutsche Sängerin Nina Chuba (26) hat Grund zur Freude: Sie ist nun offiziell Teil des Erfolgs-Videospiels "Fortnite". Auf einer exklusiven Insel namens "Star Tycoon" können Spieler nicht nur Fragmente ihres neuen Songs "Rage Girl" sammeln, sondern auch eine digitale Version ihres Studios und ihrer Tourbühne nachbauen. Ein besonderes Highlight für Fans ist die exklusive Performance von "Rage Girl" im Spiel. "Ich freue mich riesig, eine eigene Fortnite-Insel zu bekommen", erklärte Nina begeistert in einer Mitteilung laut Spiegel und betonte ihre Freude über die Verbindung von Gaming und Musik.

Das Musik-Gaming-Projekt folgt kurz auf die Veröffentlichung ihres aktuellen Albums "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht", das bereits Spitzenplätze in den Charts erreichte. Es ist nicht ihr erster Erfolg: Schon mit ihrem Debütalbum "Glas" und vor allem mit ihrer Hitsingle "Wildberry Lillet" hatte sie große Aufmerksamkeit erzielt. Mit ihrer digitalen Performance in "Fortnite" reiht sich Nina nun in eine prominente Reihe ein: Auch Künstler wie Travis Scott und Billie Eilish (23) haben in der Vergangenheit auf virtuellen Bühnen des Spiels performt.

Die aus Wedel stammende Musikerin begann ihre Karriere zunächst als Schauspielerin, bevor sie sich der Musik widmete und ihren großen Durchbruch erzielte. Besonders auffällig ist ihr authentischer Stil, der ihre Persönlichkeit in den Vordergrund stellt. Privat zeigt sich Nina oft humorvoll und bodenständig – Eigenschaften, die bei ihren Fans besonders gut ankommen. Die Verbindung von Gaming und Musik ist für Nina eine spannende Erfahrung, die noch mehr Menschen auf ihre Erfolgsgeschichte aufmerksam machen dürfte.

Jive Germany Nina Chuba mit dem "Nummer 1 Award" der Offiziellen Deutschen Charts, 2025

IMAGO / Stephan Wallocha Nina Chuba, September 2025

Getty Images Nina Chuba im November 2024

