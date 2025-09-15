Depressionen: Bushido absolviert täglich Therapiestunden

Anis Ferchichi, besser bekannt als Bushido (46), zeigt sich so offen und reflektiert wie nie zuvor. Der Rapper, der lange Zeit für provokante Skandale und kontroverse Texte bekannt war, spricht über seine fünfjährige Auseinandersetzung mit Depressionen, Ängsten und Panikattacken. In einem Interview mit Brisant berichtet er, dass er sich derzeit täglich einer Therapie unterzieht, um an sich und seiner mentalen Gesundheit zu arbeiten. "Meine Frau hat einen besseren Mann verdient und meine Kinder einen besseren Vater", erklärt der achtfache Vater entschlossen. Mit seiner Abschiedstour "Alles wird gut" möchte er 2026 einen endgültigen Schlussstrich unter seine Karriere und sein altes Leben ziehen.

Seine Vergangenheit beschreibt Bushido als belastend und von Fehlern geprägt. "Ich habe Menschen verletzt, ich habe beleidigt, ich habe Vertrauen missbraucht", so der Musiker, der sich inzwischen von frauenfeindlichen und homophoben Texten distanziert, die er früher geschrieben hat. Seinen neuen Lebensmittelpunkt hat die Familie Ferchichi mittlerweile in Dubai gefunden, wo der Musiker einen kompletten Neuanfang wagt. Laut seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (43) engagiert sich der ehemalige Gangsta-Rapper inzwischen intensiv als Familienvater und bringt die Kinder regelmäßig eigenhändig zur Schule. Der Kulturwandel, den Bushido anstrebt, zeigt sich auch in seiner Musik: Mit dem "Bushido von damals" könne Anis nichts mehr anfangen, wie er betont.

Der Rückzug ins Familienleben steht im Kontrast zu einem von negativen Erfahrungen geprägten Start ins Leben. Bushido berichtet, wie die Gewalt in seiner Kindheit, besonders gegen seine Mutter, sowie Verluste in seiner Familie ihn zu einem Schutzpanzer gezwungen hätten, durch den er lange unerreichbar gewesen sei. Doch mit viel Therapie und dem festen Willen, ein besserer Ehemann und Vater zu sein, kämpft er sich nun aus diesem Panzer heraus. Seine Fans können ihn zum letzten Mal auf der Bühne bei der im Januar startenden Abschiedstour erleben. Von Berlin bis Stuttgart möchte er noch einmal durch Deutschland reisen und den alten "Bushido-Kosmos", wie er ihn nennt, endgültig hinter sich lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bushido, November 2024

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025