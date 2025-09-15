Prinz Harry verteidigt Memoiren und betont reines Gewissen

Prinz Harry (41) hat in einem Interview über die Veröffentlichung seiner Memoiren "Reserve" gesprochen und dabei betont, dass er keine schmutzige Wäsche der Königsfamilie gewaschen habe. "Mein Gewissen ist rein", sagte der Herzog von Sussex. Die Enthüllungen in seinem Buch seien eine Frage von Prinzipien gewesen und nicht von Rache. "Man kann keine Versöhnung haben, bevor es die Wahrheit gibt", erklärte er im Gespräch unter anderem mit der Zeitung The Guardian. Harry traf vor Kurzem König Charles (76) in London, um ihre Beziehung zu verbessern, das erste persönliche Treffen der beiden seit über anderthalb Jahren.

Wie zu hören ist, sollen Harry und der König eine etwa einstündige Unterhaltung im Clarence House geführt haben. Während des Gesprächs zeigte Harry, der seinem Vater vor dem Treffen einen Brief schrieb, seinem Vater Fotos von seinen Kindern Archie (6) und Lilibet (4), die in den USA leben und ihren Großvater nur selten sehen. Harry, der sich kurz danach auf den Weg zu den Invictus Games machte, bezeichnete den Zustand seines Vaters anschließend gegenüber Reportern als "großartig". Seine Rückkehr in das Vereinigte Königreich habe ihm Freude bereitet, verriet sein Sprecher. Besonders habe er sich über das Wiedersehen mit Freunden und die Gelegenheit, wohltätige Projekte zu unterstützen, gefreut.

Die zwischenmenschlichen Spannungen innerhalb der Königsfamilie sind seit Jahren ein Thema. Insbesondere die Beziehung zwischen Harry und William (43) scheint schwer belastet zu sein, und ein Treffen der Brüder fand auch dieses Mal nicht statt. Harry beschrieb in seinem Buch eine turbulente Vergangenheit, voller Konflikte und Fehlkommunikation. Den englischen originalen Titel "Spare" – eine Anspielung auf seine Rolle als "Ersatz" in der Thronfolge – wählte er bewusst, um das Gefühl eines Außenseiters innerhalb der Familie zu thematisieren. Dennoch gibt es Hoffnung, dass immerhin Harry und Charles zukünftig einen Schritt in Richtung Versöhnung machen könnten, immerhin zeigte sich der König offen für die Teilnahme seines Sohnes an familiären Belangen.

Getty Images Prinz Harry, September 2025

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022