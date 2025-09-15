Vor Treffen: Prinz Harry schrieb Charles persönlichen Brief

Ein bewegendes Wiedersehen fand kürzlich zwischen Prinz Harry (41) und König Charles III. (76) statt, als die beiden nach fast zwei Jahren der Funkstille am 10. September in London aufeinandertrafen. Das Treffen, das in Clarence House stattfand, war von einem handgeschriebenen Brief von Harry an seinen Vater im Frühjahr dieses Jahres initiiert worden. Während ihres etwa 55-minütigen Gesprächs sprachen sie über Persönliches, einschließlich der Kinder von Harry und die Gesundheit von Charles. Quellen berichten gegenüber Us Weekly, dass es während des emotionalen Wiedersehens sowohl Tränen als auch herzliche Umarmungen gab.

Die Begegnung fand im Anschluss an Harrys Teilnahme an den WellChild Awards und einem Besuch des Centre for Blast Injury Studies am Imperial College statt. Der Zeitpunkt des Treffens wurde sorgfältig abgestimmt, um in die Reisepläne des Prinzen zu passen, der auch einen Termin bei den Invictus Games hatte. Clarence House wurde bewusst als Treffpunkt gewählt, da es eine intimere und weniger förmliche Atmosphäre als der Buckingham Palace bietet. Im familiären Rahmen war es den beiden möglich, sich ohne äußeren Druck über Vergangenes auszutauschen und erste Schritte zur Versöhnung zu machen.

Der bewegende Moment ist eine bedeutende Entwicklung in der Beziehung zwischen Vater und Sohn, die seit Harrys Wegzug nach Kalifornien und dem Rückzug von seinen royalen Pflichten schwierige Zeiten erlebt hat. Charles’ Diagnose einer nicht näher spezifizierten Krebserkrankung mag die Dringlichkeit eines Wiedersehens verstärkt haben. Harry hatte in einem Interview mit BBC im Mai erklärt: "Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt." Während das Verhältnis zu seinem Bruder, Prinz William (43), weiter angespannt bleibt, hoffen Beobachter, dass die Annäherung mit Charles eine Wende im Familiendrama markieren könnte.

Collage: Getty Images, Getty Images Prinz Harry und König Charles

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2019

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

