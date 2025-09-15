Was wurde aus "Tinder-Schwindler" Simon Leviev?

Simon Leviev (34), bekannt als der berüchtigte "Tinder-Schwindler", sorgt erneut für Aufsehen. Auf Instagram kündigte er sein neues Buch mit dem Titel "The Story Behind the Man" an, in dem er seine Sicht auf die Ereignisse schildern möchte. "Niemand hat mich jemals gefragt, was wirklich passiert ist", schrieb er in einem Posting, das das Buchcover zeigt. Direkt nach der Ankündigung machte er sein Profil privat. Simon hatte 2022 durch eine Netflix-Dokumentation Schlagzeilen gemacht, in der mehrere Frauen behaupteten, er habe sie durch falsche Identitäten um Millionen betrogen.

Parallel zu seiner Buchankündigung sorgt eine weitere Netflix-Produktion für Gesprächsstoff. Die Serie "Love Con Revenge" beleuchtet die Erfahrungen seiner Opfer, unter anderem Cecilie Fjellhøy, die mit der Show über Romance-Betrug aufklärt. Cecilie möchte damit Opfer unterstützen und auf die Gefahr solcher Betrugsmaschen aufmerksam machen. Simon selbst nahm in seiner üblichen Manier Stellung und schrieb in einer Instagram-Story über die Serie: "Sogar ich schaue sie." Dabei zeigte er sich in gewohnt luxuriöser Umgebung, angeblich an Bord eines Privatjets.

Hinter dem Namen Simon Leviev verbirgt sich eigentlich Shimon Hayut, ein israelischer Betrüger, der nach mehreren Vergehen spätestens seit 2011 im Fokus der Justiz steht. Er hatte sich fälschlicherweise als Sohn des echten Diamantenmoguls Lev Leviev (69) ausgegeben, wofür dieser ihn ebenfalls verklagte. Simon selbst behauptete im Zusammenhang mit seinen Betrügereien stets, dass er lediglich "Mädchen kennenlernen" wollte. Trotz seiner Vergangenheit versucht er, sich immer wieder ins Licht des öffentlichen Interesses zu rücken – sei es durch das Schreiben eines Buchs oder frühere Ambitionen in Hollywood, etwa mit einem geplanten Podcast oder einer Datingshow.

Anzeige Anzeige

Instagram / simonleviev8 Simon Leviev, "Tinder-Schwindler"

Anzeige Anzeige

Instagram / simon___leviev_ Simon Leviev, "Tinder-Schwindler"

Anzeige Anzeige

Getty Images Simon Leviev, Hochstapler

Anzeige