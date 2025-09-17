Tinder-Schwindler Simon Leviev in Georgien festgenommen

Simon Leviev (34), berüchtigt unter dem Namen Der Tinder-Schwindler, ist am Sonntag am Flughafen von Batumi in Georgien festgenommen worden. Der 34-Jährige wurde auf Ersuchen von Interpol in Gewahrsam genommen, wie ein Sprecher des georgischen Innenministeriums mitteilte. Die genauen Gründe für die Festnahme sind bislang unklar. Simon Leviev, mit bürgerlichem Namen Shimon Yehuda Hayut, wurde durch die Netflix-Dokumentation "Der Tinder-Schwindler" bekannt, in der ihm vorgeworfen wird, Frauen durch Betrügereien um Millionen gebracht zu haben.

Leviev hat in der Vergangenheit sowohl die Vorwürfe als auch die Darstellungen der Netflix-Produktion zurückgewiesen. Er beharrte darauf, niemals jemanden betrogen zu haben, und erklärte, durch den Hype um die Dokumentation finanziell sogar zu profitieren. "Ich mache jeden Tag Unmengen an Geld, danke Netflix", sagte er in einem Interview laut E! News. Zuletzt kündigte er eigene Projekte an, darunter eine Dokumentation aus seiner Perspektive sowie eine mögliche musikalische Zusammenarbeit mit Künstlern wie French Montana (40) und Snoop Dogg (53). Außerdem betonte er, nicht mehr auf Tinder aktiv zu sein und gegen Fake-Profile Anzeige erstattet zu haben.

Die Geschichte von Simon Leviev sorgte weltweit für Schlagzeilen, als mehrere Frauen ihm vorwarfen, sie über die Dating-App Tinder mit falschen Identitäten um enorme Geldsummen betrogen zu haben. Über Jahre gab er sich als Sohn eines wohlhabenden Diamantenhändlers aus, reiste luxuriös und überzeugte seine Opfer häufig mit angeblichen finanziellen Notfällen. Auch nach der Veröffentlichung der Dokumentation suchte Leviev immer wieder die Öffentlichkeit – etwa in sozialen Netzwerken oder mit der Ankündigung eines Enthüllungsbuchs, in dem er seine Version der Ereignisse darstellen wollte.

Getty Images Simon Leviev, Hochstapler

Instagram / simonleviev8 Simon Leviev, "Tinder-Schwindler"

Instagram / simon___leviev_ Simon Leviev, "Tinder-Schwindler"