Yeliz Koc sucht aktuell nicht nach einem Mann in ihrem Leben

Auf Instagram stellte sich Yeliz Koc (31) kürzlich einer Frage ihrer Fans: Ob sie noch Lust habe, Männer kennenzulernen? Ihre Antwort war klar und ehrlich: "Ja, das werde ich irgendwann auch wieder, aber aktuell passt es bei mir nicht rein." Die Reality-TV-Darstellerin erklärte weiter, dass ihr Fokus zurzeit vollständig auf ihrem eigenen Leben und dem ihrer Tochter Snow (3) liege. "Ich baue mir gerade etwas für Snow und mich auf", fügte sie hinzu. Ein neuer Mann in ihrem Leben müsse daher warten.

Yeliz war zuletzt mit Jannik Kontalis (29) liiert, doch dieses Kapitel endete alles andere als harmonisch. Zwischen den beiden fliegen nach wie vor die Fetzen – und das öffentlich. Regelmäßig liefern sich die beiden über Social Media hitzige Wortgefechte und gewähren ihren Followern damit ungewollt Einblicke in ihre zerrüttete Beziehung. Dabei bleibt unklar, ob sich die Streitereien irgendwann legen werden oder ob der Unfriede länger andauert.

Nach dem erneuten Liebes-Comeback von Yeliz und Jannik schien für einen kurzen Moment alles wieder harmonisch zu sein – doch der erhoffte Neuanfang zerbrach schneller als gedacht. In der Wiedersehensfolge von Prominent getrennt schilderte Yeliz, wie der gemeinsame Paris-Trip mit ihrer Tochter Snow zum Beziehungskiller wurde. "Jannik wollte ja unbedingt mit meiner Tochter und mir nach Paris. Dann waren wir dort und er ist die ganze Zeit zehn Meter vor uns gelaufen, mit seinem Käffchen in der Hand, nur am Handy die ganze Zeit… Er hat mich komplett alleine gelassen und nicht unterstützt", erzählte die Influencerin. Besonders der Besuch im Disneyland wurde zum Fiasko: "Er hat sich die ganze Zeit beschwert, wie schlimm es dort alles ist. Er wollte sich nirgendwo anstellen. Dann habe ich irgendwann gesagt: 'Ganz ehrlich, ich will einfach nur noch nach Hause.' Das war mir dann auch zu doof." Der Trip wurde abgebrochen – und das Liebesglück endete endgültig.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, August 2025

RTl Yeliz Koc bei "Prominent getrennt"

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie