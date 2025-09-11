Das ist in Paris zwischen Yeliz Koc und Jannik vorgefallen

Nach den Dreharbeiten von Prominent getrennt feierten Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (29) ein Liebes-Comeback. Ende 2024 waren die Realitystars wieder ein Paar – nach ihrem gemeinsamen Paris-Trip im März 2025 ging jedoch alles ganz plötzlich in die Brüche. In der Wiedersehensfolge von "Prominent getrennt" plaudert Yeliz nun endlich aus, was in der Stadt der Liebe wirklich vorgefallen ist. "Jannik wollte ja unbedingt mit meiner Tochter und mir nach Paris. Dann waren wir [dort] und er ist die ganze Zeit zehn Meter vor uns gelaufen mit seinem Käffchen in der Hand, nur am Handy die ganze Zeit…", schildert Yeliz und klagt: "Er hat mich komplett alleine gelassen und nicht unterstützt."

Ein Besuch im Disneyland habe ihr schließlich den Rest gegeben. "Er hat sich die ganze Zeit beschwert, wie schlimm es dort alles ist. Er wollte sich nirgendwo anstellen", erzählt sie weiter und meint: "Dann habe ich irgendwann gesagt: 'Ganz ehrlich, ich will einfach nur noch nach Hause.' Das war mir dann auch zu doof." Der Trip wurde also frühzeitig abgebrochen – Yeliz wollte jedoch vermeiden, dass diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht. Jannik war wohl anderer Meinung und nutzte seine Chance, seiner On-off-Freundin zuvorzukommen. Yeliz erinnert sich: "Ich bin duschen gewesen, komme wieder und sehe seine Story an. Dann steht da so ein langer Text. Da hab ich ihn angesehen und meinte: 'Bist du dumm?'" Daraufhin habe Jannik seine Sachen gepackt und sei gegangen.

Nach diesem Vorfall brach der Kontakt zwischen den beiden angeblich komplett ab. Rund einen Monat später gaben die beiden das Liebes-Aus dann auch öffentlich bekannt. Für Jannik scheint die Sache mittlerweile gegessen zu sein – er bereut es, sich überhaupt noch mal auf ein Comeback eingelassen zu haben. In der Reunion hakt Moderatorin Charlotte Würdig (47) bei dem aufstrebenden Politiker nach, wie er über Yeliz' Darstellung der Dinge denkt. Er erklärt achselzuckend: "Ich hab keine Lust, das alles noch mal aufzugreifen und meine Position zu stärken oder so. Das kann so stehen bleiben, ist mir egal."

RTL, RTL Collage: Yeliz Koc, Jannik Kontalis

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc und Jannik Kontalis, TV-Stars